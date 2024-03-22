Эксперт по страхованию Лободин объяснил аварийность такси Datsun

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Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин заявил, что высокая аварийность такси марки Datsun объясняется тем, что на таких машинах экономкласса чаще всего быстро ездят.
«Более простые и недорогие машины закупают для перевозок в экономклассе, для которого характерна более быстрая езда — чтобы быстрее выполнять заказы и за счёт их количества и скорости выполнения компенсировать расходы по аренде и комиссии агрегатора. Отсюда и более высокая аварийность», — пояснил в беседе с «Известиями» Лободин.
Datsun стала самой аварийной маркой автомобилей в такси в прошлом году в России.
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Мелисса Тимофеева