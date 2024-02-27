Общественник Зотов объяснил рост цен на такси в России

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Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснил рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.
Такая нехватка кадров, по его словам, вызвана несколькими факторами, среди которых подорожание автомобилей, рост стоимости полиса ОСАГО и т. д.
Он выразил уверенность в том, что рано или поздно цены на такси стабилизируются благодаря рыночным механизмам самостоятельно.
Ранее сообщалось, что В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России.
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«Дефицит водителей компании не решат за один день, и не решат в одиночку. Поэтому то, что ФАС ругает — это хорошо. Но нужен государственный механизм защиты и меры поддержки в части кадров, меры поддержки в части снижения стоимости автомобиля и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.
Ранее сообщалось, что В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России.
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Мелисса Тимофеева