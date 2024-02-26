Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Москве и Подмосковье участилось поступление жалоб на штрафы за нарушение ПДД перевозчиками такси. Главная причина наложения взысканий – передвижение по выделенной полосе на автомобиле такси, не внесённом в разрешение перевозчика, пояснили в подмосковном Минтрансе.
«Чтобы осуществлять деятельность такси, нужно внести сведения о транспорте в разрешение перевозчика. Для этого необходимо подать заявление на сайте госуслуг об изменениях в региональный реестр перевозчиков легковым такси. Для подачи заявления нужно выбрать опцию «Цель обращения» – «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси», – рассказали в министерстве.Важно перед выходом на линию проверить наличие транспортного средства в разрешение перевозчика, размещённом на сайте Минтранса региона, а также на сайте ФГИС «Такси».
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Лора Луганская