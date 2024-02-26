Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе

В Москве и Подмосковье участилось поступление жалоб на штрафы за нарушение ПДД перевозчиками такси. Главная причина наложения взысканий – передвижение по выделенной полосе на автомобиле такси, не внесённом в разрешение перевозчика, пояснили в подмосковном Минтрансе.