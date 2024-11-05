Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт по транспорту Тузов спрогнозировал очередное подорожание авто

Эксперт по транспорту Тузов спрогнозировал очередное подорожание авто

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что уже в ближайшие месяцы ожидается подорожание автомобилей на 5-10%.
«Россияне уже заметили рост цен в массовом сегменте, но в марте-апреле 2025 года, когда в РФ будет поставлена очередная партия новых китайских авто, увеличение стоимости станет более ощутимым, а сейчас у дилеров еще остается запас моделей 2023–2024 годов выпуска, поэтому в ближайшие месяцы ожидается незначительное подорожание автомобилей на уровне 5-10%», — пояснил в беседе с «Известиями» эксперт.

А кузбасских водителей предупредили о мерах предосторожности в связи с окончанием школьных каникул. Так, на участках дорог рядом со школами и другими учебными заведениями, а также жилыми районами автомобилистов призвали быть бдительными и готовыми к внезапному появлению на дорогах детей.



«Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».

Читайте также:

Автоэксперт Баканов объяснил недейственность быстрого оповещения о нарушении ПДД

В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени

В Москве заработал динамический тариф на парковку
#гибдд
#эксперт
#скорость
#пдд
#авто
#россияне
#рф
#цена
#безопасность
#водители
Автоэксперт Баканов объяснил недейственность быстрого оповещения о нарушении ПДД
05 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/anyaberkut

Автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».
«С одной стороны, неплохо, чтобы нарушитель понимал, что он нарушает ПДД. Но зачастую, если посмотреть на общую манеру вождения российских автомобилистов, нарушения сознательны. И связана они с небрежным отношением к процессу вождения. Так, невключение сигнала поворота, превышение скоростного режима, либо движение по обочине, или нарушение разметки», — прояснил в беседе с RT Баканов.

Для борьбы с таким родом нарушениями специалист рекомендовал делать упор на обучение в автошколе, а также увеличение ряда штрафов.

До этого в Кузбассе водителя автобуса уличили в нарушении ПДД. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Кузбассу.

«На видео зафиксировано, как водитель совершает перестроение на проезжей части, не предоставляя при этом преимущества в движении другим участникам дорожного движения, а затем проезжает перекресток проспекта Ленина и улицы Тухачевского на запрещающий сигнал светофора», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.

Читайте также:

В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени

В Москве заработал динамический тариф на парковку

Российским водителям предрекли нервную зиму
#движение
#пдд
#водитель
#тариф
#нарушение
#законопроект
#нарушения
#лдпр
#дорога
#транспорт
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
05 ноября 2024, 17:38

Михаил Мишустин (Фото: Сайт Кремля)

На заседании Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил порядка 20 документов, один из которых — резолюция об отмене роуминга на территории этих стран, информирует ТАСС.
Это приведёт к созданию комфортных тарифов для пользователей связи.

Переговоры об отмене роуминга между Белоруссией и Россией велись долгое время. Во время своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что комфортные тарифы связи для белорусских и российских абонентов необходимо обеспечить с 1 марта 2025 года.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что будут снижены межоператорские тарифы.



«В объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые — значительным объемом передачи данных», — отметил Головченко.

Читайте также:

Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии

«Расстрелять вертолет Лукашенко»: Как заговорщики планировали переворот в Белоруссии

Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ
#михаил мишустин
#министр
#тарифы
#лукашенко
#рф
#переговоры
#белоруссия
#телефон
#телефоны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам раскрыли, когда на улице не останется и следа от снега
Синоптик Позднякова: К субботе от выпавшего снега не останется и следа
05 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что уже к выходным в столице растает весь снег.
«Думаю, что к субботе от выпавшего снега не останется и следа», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление на этой неделе, которое, по его словам, будет сопровождаться моросящими дождями.

«В среду уже к вечеру постепенное повышение температуры до положительных значений. И скорее всего, начнётся мокрый снег во второй половине дня, а потом перейдёт в дождь. В четверг уже хорошее повышение температуры — до 5°С в дневные часы», — отметил в беседе с RT Шувалов.

Ранее Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявляла, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.

Читайте также:

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина»

Россиянам объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами

«Эффект охлаждения»: Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве
#дождь
#снег
#погода
#москва
#прогноз
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области перешли на зимнее содержание дорог
05 ноября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники перешли на зимнее содержание, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В выходные во время снегопада они провели очистку и противогололёдную обработку более 20 тыс. км. муниципальных и региональных дорог.
«Зимой в работах будут задействованы более 3,8 тыс. человек и свыше 3,3 тыс. единиц техники. В прошлом году парк техники Мосавтодора пополнили 138 дорожных машин, а в этом году для обработки от гололёда тротуаров на региональных дорогах закупили 60 новых пескорасбрасывателей», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Во время подготовки к зиме на всех производственных площадках Мосавтодора проверили состояние техники и наличие расходных материалов.

Все работы будут мониторить помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Читайте также:

Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог
#алексей гержик
#минтранс мо
#дороги
#зима
#снег
#снегоуборочная техника
#гололёд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой
05 ноября 2024, 17:10

Андрей Воробьёв (слева) Фото: пресс-служба правительства МО

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) ведётся в Сосковской области, три участка общей протяжённостью более 16 километров планируется открыть уже зимой. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся на большой дороге, которая будет построена к концу следующего года, а первые 16 км строители обещают сдать в декабре-январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, ещё ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в рамках дорожного строительства ведётся большая работа по переустройству инженерных сетей и поблагодарил сотрудников компаний «Газпром» и «Россети».

Отмечается, что зимой будут запущены участки от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе, а также развязка с трассой М-2 «Крым».

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Полностью открыть для движения 45-километровую трассу, пролегающую через Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменский округ и Балашиху, планируется в конце 2025 года — на год раньше первоначально запланированного срока. Трасса сделает проезд более удобным для более чем трёх с половиной миллионов жителей Подмосковья и Москвы.

Читайте также:

Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог

На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
#дорога
#андрей воробьёв
#строительство
#шоссе
#губернатор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября: чудеса излечения, история, молитва
05 ноября 2024, 17:00

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Приближается праздник иконы «Всех скорбящих радость». Изображение Богоматери творит чудеса и поэтому столько православных обращаются к ней и почитают.

Когда праздник иконы «Всех скорбящих радость»

Каждый год праздник иконы «Всех скорбящих радость» отмечается 6 ноября. Он посвящен одному из наиболее почитаемых чудотворных образов Богородицы. В нынешнем 2024 году торжество пройдёт в среду.

Икона «Всех скорбящих радость». Благодатная заступница

Издавна образ Богоматери соотносится со словами молитвы, которая обращена к ней.

«Помощница обидимых, не надеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление», — так именуется образ, который воплощён на иконе «Всех скорбящих Радость».

Божия Матерь окружена бедствующими людьми — они раздеты, больны и голодны. На иконе также изображены ангелы, которые от Её имени совершают благодеяния. Богоматерь же написана на иконе в полный рост. Она одета в царские наряды, а на голове у неё располагается венок. Над Заступницей на облаке написан Иисус Христос. Правой рукой он благословляет, а в левой держит Евангелие.

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

История иконы «Всех скорбящих радость»

В 1688 году произошло первое чудо от иконы. После молебна (коллективной молитвы) подле иконы в храме Преображения на Ордынке тяжелобольная Евфимия излечилась — она была сестрой московского Патриарха Иоакима.

«Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление», — ответила Богородица Евфимии, которая взмолилась к Ней.
Сложно определить кто и когда в первый раз написал икону «Всех скорбящих радость», но в Киево-Печерской лавре раньше был образ с таким названием и подобные по иконографии образы встречались в разных церквях до чудесного излечения Евфимии.

Точно известен автор популярного московского образа «Всех скорбящих радость». Мастер Оружейной палаты и придворный живописец Иван Безмин написал икону в 1683 году.

Молитва иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в ско́рби су́щим: ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея хода́таица, и Я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́: никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же ны сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости в Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Фото: сайт Московского Патриархата)

Акафист иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость»

Акафист представляет собой хвалебно-благодарственное пение, которое посвящается Богородице. Он состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Примечательно, что тринадцатый кондак читается трижды, а после первый икос и первый кондак.

«Взбра́нней Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от ве́чныя сме́рти благода́тию от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего и Твои́м ма́терним пред Ним хода́тайством, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́: я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед и ско́рбных обстоя́ний свободи́, зову́щих: ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́досте», —первый кондак.

Почему икона так называется

Название иконы «Всех скорбящих Радость» заимствовано из богородичного песнопения «Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице». Люди обращаются к Богоматери во время бедствий, сложностей, они ждут от неё помощи, милости и чуда.

Официально образ стали называть по строке стихира после написания московского образа «Всех скорбящих Радость» в 1683 году.

Где находятся мощи иконы

Увидеть чудотворное изображение Заступницы можно в Москве в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке. Ещё на территории храма есть несколько точных копий знаменитой иконы.


Читайте также:

День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

День крещения Руси: история и традиции
#история
#праздник
#спасение
#икона
#рост
#люди
#богослужения
#православие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нападение на депутата Милонова и заработок на пенсионерах в миллионы: скандальное разоблачение «целителя» Коновалова
05 ноября 2024, 16:56

Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сергей Коновалов — самый известный чародей страны, который уже более 20 лет путешествует по России, обещая исцеление и вечную молодость. За несколько дней аншлага его доходы могут превышать 50 миллионов рублей. Преимущественно, его аудитория состоит из пожилых людей, готовых отдать последние сбережения. Как «целителю» удается зарабатывать миллионы на пенсионерах расскажет «Радио 1».

Что о себе говорит «целитель» Коновалов


На своём сайте Сергей Коновалов представляет себя как военного врача, доктора медицинских наук, профессора и академика Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ). После окончания Куйбышевского медицинского института в 1977 году и Военно-медицинской академии в 1988 году он решил отказаться от традиционной медицины и занялся разработкой так называемого «Информационно-энергетического учения». Следует отметить, что именно в начале 90-х годов наблюдался пик интереса к «паранормальным» методам лечения, что позволило Коновалову успешно занять эту прибыльную нишу.


Заработок в миллионы

Семинар Сергея Коновалова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Интересно, что купить билет на сеансы Коновалова онлайн невозможно. Пенсионеров направляют в офис компании, где сотрудники помогают выбрать места: если у человека болит правое ухо, ему рекомендуют сесть так, чтобы оно было направлено на «доктора». При головной боли подойдет любое место, но лучше ближе к сцене, где места более комфортные и стоят дороже. Цены на билеты колеблются от 3500 до 10 000 рублей. Посетителей также убеждают, что просто так приходить нельзя — нужно предварительно подготовиться, изучив биографию Коновалова и его работы, что подразумевает покупку книг стоимостью около 1000 рублей.

Финансовые поступления от сеансов поступают на банковский счет некой компании «Гармония». В прошлом году его официальный доход составил более 40 миллионов рублей.


Разоблачение лжецелителя


В эфире программы «Малахов» гости студии поделились впечатлениями от посещения семенаров Коновалова. Так, Юрий Петров признается – он читал все книги Коновалова и следит за его учением более 20 лет. С именем «целителя» мужчину также связывает личная трагедия. Оказалось, что, когда Юрий с супругой ожидали ребенка, женщина сделала аборт и ушла из дома навсегда. Причиной стало то, что Юрий отказался принимать учения Коновалова.

«Если в вашей семье появилась эта книга, или ваш родственник начал говорить об этом человеке – в ваш дом пришла беда. Вы можете после пожара восстановить дом, вы можете человека вылечить после болезни, но, если он занялся этими книгами – вы потеряете человека навсегда», – заявил Юрий Петров.

Виталий Милонов (слева) и Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

На Виталия Милонова напали во время сеанса лжецелителя Сергея Коновалова


Депутат Госдумы Виталий Милонов посетил один из сеансов знаменитого «доктора» Коновалова, который вводит людей в заблуждение и заставляет верить в свои невероятные силы. В программе «Малахов» на канале «Россия» политик рассказал, чем закончилось его вторжение на сеанс «исцеления».

Милонов решил прервать выступление Коновалова, заявив о том, что людей в зале безжалостно используют для наживы на их страданиях и болезнях. В качестве аргумента он указал на отсутствие у лжецелителя медицинского образования, что делает его деятельность незаконной с точки зрения лечения людей. Однако вскоре последователи Коновалова начали активно нападать на депутата и съемочную группу, а самого «доктора» защитили своими телами, чтобы он не пострадал.

«Я была в разных жизненных ситуациях: я находилась в падающем самолете с семьей, я – одна из пострадавших теракта "Невский экспресс", но это мероприятие, честно – самое страшное, что я видела в своей жизни. Ты стоишь у сцены, и семь тысяч стеклянных, абсолютно пустых глаз разъярены и в любой момент готовы порвать тебя в клочья», – сообщила шеф-редактор шоу «Малахов» Валерия Машьянова.

Читайте также:

Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов

Милонов призвал полечить Кашпировского

Экстрасенс Кашпировский в 85 лет возобновил деятельность и проводит сеансы
#пенсионеры
#россия
#учения
#шоу
#билеты
#болезни
#депутат
#виталий милонов
#сбережения
#аборт
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китаец завел четырех любовниц в том же доме, где жил со своей женой
В Китае мужчина имел жену и четырех любовниц, которые жили в одном доме
05 ноября 2024, 16:45

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Китае женатый мужчина завел четырех любовниц в одном и том же жилом комплексе. Об этом информирует South China Morning Post.
Китаец Сяоцзюнь родился в бедной семье, однако некоторое время он выдавал себя за наследника крупного состояния, в результате чего ему удалось обмануть пятерых женщин, включая свою супругу Сяоцзя. Примечательно, что все они жили в одном жилом комплексе, не зная друг о друге.

После рождения ребенка жена выгнала мужчину, узнав правду о его происхождении. Китаец не отчаялся и завел отношения с четырьмя другими женщинами, используя ту же схему обмана.

Мошенничество раскрылось, когда одна из обманутых женщин обратилась в правоохранительные органы. Жена Сяоцзюня и одна из любовниц мужчины узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции, когда гуляли во дворе с детьми.

В итоге китайца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за мошенничество, двоеженство и кражу. У преступника также конфисковали 280 тыс. юаней для возврата пострадавшим.

Читайте также:

«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии

Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
#мошенничество
#мужчины
#отношения
#любовь
#брак
#дети
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Повреждает мозговые оболочки и сердце»: Врач раскрыл отличительный симптом вируса Коксаки
Вирусолог Жемчугов: при вирусе Коксаки появляется крупная сыпь на деснах и языке
05 ноября 2024, 16:44

Фото: iStock/Ridofranz

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за случаев заражения вирусом Коксаки у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в других странах, особенно Турции.
Известно, что вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что первые три дня признаки вируса Коксаки ничем не отличаются от обычного ОРВИ.
«Температура, насморк и кашель, головная боль, боль в мышцах. А дальше уже появляется сыпь. Это и есть отличие: крупная сыпь может быть во рту, на языке, на деснах, на теле. Также могут замечаться потрескавшиеся ладошки. Может быть рвота и диарея», — объяснил эксперт.

По его словам, вирусом Коксаки заражаются в основном дети до 10 лет, однако чем младше ребенок, тем сложнее ему перенести все симптомы.
«Повреждается носоглотка, мозговые оболочки, могут быть симптомы менингита. Этот вирус может повреждать сердце, печень, почки. Он передается воздушно-капельным путем, через пищу и грязные руки», — сообщил врач.

Он дополнил, что при малейшем недомогании важно не бездействовать, а сразу вызвать врача, а до его приезда выпить противовоспалительный препарат.

«Вирусы могут быть всякие. Сейчас у инфекционистов сезон ужаса, потому что из отпусков люди многое принесли, дети в школах обменялись этим и домой принесли новую болячку. Самое главное — не бездействовать. Вызывать врачи и выпить противовоспалительное», — заключил Жемчугов.

Читайте также:

Вирус «Коксаки»: чем опасен, симптомы, лечение, как добрался до России

В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки
#вирус
#врачи
#дети
#ребёнок
#эксперт
#сердце
#лечение
#температура
#орви
#симптомы
#терапевт
#люди
#вирусы
#инфекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников