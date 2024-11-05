Эксперт по транспорту Тузов спрогнозировал очередное подорожание авто

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Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что уже в ближайшие месяцы ожидается подорожание автомобилей на 5-10%.
«Россияне уже заметили рост цен в массовом сегменте, но в марте-апреле 2025 года, когда в РФ будет поставлена очередная партия новых китайских авто, увеличение стоимости станет более ощутимым, а сейчас у дилеров еще остается запас моделей 2023–2024 годов выпуска, поэтому в ближайшие месяцы ожидается незначительное подорожание автомобилей на уровне 5-10%», — пояснил в беседе с «Известиями» эксперт.
А кузбасских водителей предупредили о мерах предосторожности в связи с окончанием школьных каникул. Так, на участках дорог рядом со школами и другими учебными заведениями, а также жилыми районами автомобилистов призвали быть бдительными и готовыми к внезапному появлению на дорогах детей.
«Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.
Ранее автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».
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