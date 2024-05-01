Эксперт по трудовому праву рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

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С 1 мая пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей и пенсионеров, которым исполнится 80 лет, будут повышены. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила собеседница издания.На прибавку к пенсии могут рассчитывать граждане, которым в мае исполняется 80 лет. Россиянам, получившим в мае первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в 2 раза.
Эксперт отметила, что размеры доплаты у каждого пенсионера рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности стажа, размера зарплаты, и объёма осуществлённых страховых взносов.
Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.
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