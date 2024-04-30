Суд вынес решение Трампу по делу о выплатах порнозвезде

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Джо Байден оштрафован судом Нью-Йорка по уголовному делу, возбужденного по факту нарушения приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.
Суд обязал политика удалить ряд публикаций, которые счел оскорбительными. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.
Напомним, суть дела состоит в том, что Трамп, по версии следствия, выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов в канун президентских выборов в 2016 году. Плата женщине полагалась за молчание об интриге, которая у порноактрисы случилась с кандидатом в президенты Трампом во время их встречи на турнире по гольфу. Суд считает, что таким образом политик повлиял на исход голосования.
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Анастасия Хохлова