Сотни ученых подтвердили наличие сознания у животных: к чему это приведет и как связано с ИИ

Фото: iStock/balhash
В апреле 2024 года международная команда ученых и философов выпустила «Нью-Йоркскую декларацию» о сознании животных. Она говорит о весомых научных доказательствах, что сознанием обладает не только человек, но также млекопитающие, птицы, и, не поверите, даже рыбы и ракообразные.
Как ученым удалось найти сознание у кого-то, кроме человека, к чему это может привести в будущем и как в этом всем замешан искусственный интеллект — в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Connie Pinson
Дело в том, что люди оценивали наличие сознания и интеллект у животных, опираясь на свойственные человеку паттерны поведения. Однако летучие мыши опираются совсем на другие органы чувств, видят мир при помощи эхолокации. Как в таком случае узнать, способны ли они обладать сознанием?
Самым главным инструментом для определения сознания стал зеркальный тест Гэллапа. Люди, к примеру, могут пройти его только в возрасте полутора лет.
Животным наносили на лоб пятно белой краски без какого-либо запаха, а после наблюдали за их реакцией на зеркало. Если зверь замечал пятно и пытался его стереть, ученые заявляли о наличии у него собственного «Я».
Дальнейшие исследования поразили всех. Оказалось, что зеркальный тест проходят не только человек, гориллы и шимпанзе, но и слоны, дельфины, косатки, сороки. А затем пришло осознание, что зрение является главным способом познания мира далеко не у всех живых существ. По словам Констатина Анохина, аналог зеркального теста, но с акцентом на обоняние, позволил найти сознание у собак и даже подвязочной змеи из семейства ужеобразных.
Фото: iStock/Evgenyi_Eg
Некоторое время спустя выяснилось, что при рассматривании себя в зеркале у мышей активируются отдельные группы нейронов, которые также задействованы при контакте с другими мышами.
У человека, стоит отметить, есть те же самые нейроны, в тех же самых областях мозга. Они реагируют как на собственное отражение в зеркале, так и на других людей, что говорит о схожести механизмов построения социальных связей у человека и мышей.
Еще одним фактом в копилку утверждения о наличии сознания у животных стало исследование японского ученого Масанори Кодо. Он провел тесты на чистильщиках — маленьких аквариумных рыбках. Он рисовал фломастером коричневые точки у их рта. Точно также выглядят паразиты, которые прикрепляются к ним. В естественной среде они избавляются от них, когда трутся о камни на дне. А единственный способ узнать о паразите — посмотреть в отражение, например, в поверхность морской глади.
Результат, кажется, очевиден. Рыбки-чистильщики, которым нарисовали похожие на паразитов точки, смотрели на себя в отражении воды, а после терлись о камни, что говорило об их способности узнавать себя в зеркало.
Нейробиолог Анохин объяснил, что ученые своими исследованиями сознания преследуют несколько целей.
Фото: iStock/zsv3207
Первая. Изучение сознания животных поможет лучше разобраться в сознании как явлении и в сознании собственном, которое, по распространенному мнению, все еще темный лес в научном поле.
Вторая. Мы находимся на заре зарождения сильного искусственного интеллекта. Что помешает условному мозгу, но не из плоти и крови, а системных плат и электричества, рано или поздно осознать себя? И как мы сможем понять, правда ли машина обрела разум или это все еще умелая имитация?
Третья. Этическая цель. Если животные способны осознавать себя, переживать и страдать на уровне сродни человеческому, то можем ли мы позволять себе в их отношении все то, что позволяем сейчас? Быть может, из-за нашего потребительского отношения к животным люди будущего будут смотреть на нас так же, как мы сейчас смотрим на рабовладельческие общества прошлого?
Фото: iStock/kasto80
Первым тезисом утверждается, что млекопитающие и птицы обладают сознательным опытом, о чем говорят веские научные доказательства.
Второй тезис — есть высоковероятная возможность наличия сознания у всех позвоночных существ, включая рептилий, амфибий и рыб, а также большого количества беспозвоночных — головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных.
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Как найти сознание у животного?Все прошлое столетие ученые считали, что сознание может быть только у человека, так как лишь он обладает языком, создает и познает культуру. Однако ближе к концу XX века этот стереотип начал давать трещины, рассказывает нейробиолог, доктор наук, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин. Первым звоночком стала статья Томаса Нагеля под названием «Каково быть летучей мышью?».
Фото: iStock/Connie Pinson
Дело в том, что люди оценивали наличие сознания и интеллект у животных, опираясь на свойственные человеку паттерны поведения. Однако летучие мыши опираются совсем на другие органы чувств, видят мир при помощи эхолокации. Как в таком случае узнать, способны ли они обладать сознанием?
Самым главным инструментом для определения сознания стал зеркальный тест Гэллапа. Люди, к примеру, могут пройти его только в возрасте полутора лет.
Животным наносили на лоб пятно белой краски без какого-либо запаха, а после наблюдали за их реакцией на зеркало. Если зверь замечал пятно и пытался его стереть, ученые заявляли о наличии у него собственного «Я».
Дальнейшие исследования поразили всех. Оказалось, что зеркальный тест проходят не только человек, гориллы и шимпанзе, но и слоны, дельфины, косатки, сороки. А затем пришло осознание, что зрение является главным способом познания мира далеко не у всех живых существ. По словам Констатина Анохина, аналог зеркального теста, но с акцентом на обоняние, позволил найти сознание у собак и даже подвязочной змеи из семейства ужеобразных.
Как возникает сознание?Японские ученые заметили одну интересную деталь, проводя зеркальные тесты на мышах. Оказалось, что осознавать себя способны только те грызуны, что росли среди сородичей и были социально развиты. Мыши-отшельники не обращали никакого внимания на пятна на их мордочках.
Фото: iStock/Evgenyi_Eg
Некоторое время спустя выяснилось, что при рассматривании себя в зеркале у мышей активируются отдельные группы нейронов, которые также задействованы при контакте с другими мышами.
У человека, стоит отметить, есть те же самые нейроны, в тех же самых областях мозга. Они реагируют как на собственное отражение в зеркале, так и на других людей, что говорит о схожести механизмов построения социальных связей у человека и мышей.
Еще одним фактом в копилку утверждения о наличии сознания у животных стало исследование японского ученого Масанори Кодо. Он провел тесты на чистильщиках — маленьких аквариумных рыбках. Он рисовал фломастером коричневые точки у их рта. Точно также выглядят паразиты, которые прикрепляются к ним. В естественной среде они избавляются от них, когда трутся о камни на дне. А единственный способ узнать о паразите — посмотреть в отражение, например, в поверхность морской глади.
Результат, кажется, очевиден. Рыбки-чистильщики, которым нарисовали похожие на паразитов точки, смотрели на себя в отражении воды, а после терлись о камни, что говорило об их способности узнавать себя в зеркало.
Для чего исследовать сознание?В свете сказанного возникает логичный вопрос. Для чего все эти знания и к чему приведут исследования? Кроме того, что есть очередную котлету или запеченную рыбу придется со слезами на глазах.
Нейробиолог Анохин объяснил, что ученые своими исследованиями сознания преследуют несколько целей.
Фото: iStock/zsv3207
Первая. Изучение сознания животных поможет лучше разобраться в сознании как явлении и в сознании собственном, которое, по распространенному мнению, все еще темный лес в научном поле.
Вторая. Мы находимся на заре зарождения сильного искусственного интеллекта. Что помешает условному мозгу, но не из плоти и крови, а системных плат и электричества, рано или поздно осознать себя? И как мы сможем понять, правда ли машина обрела разум или это все еще умелая имитация?
Третья. Этическая цель. Если животные способны осознавать себя, переживать и страдать на уровне сродни человеческому, то можем ли мы позволять себе в их отношении все то, что позволяем сейчас? Быть может, из-за нашего потребительского отношения к животным люди будущего будут смотреть на нас так же, как мы сейчас смотрим на рабовладельческие общества прошлого?
Что содержится в Нью-Йоркской декларации?Документ подписали 480 исследователей со всего мира. Первые 40 подписей поставлены ведущими экспертами в области сознания человека.
Фото: iStock/kasto80
Первым тезисом утверждается, что млекопитающие и птицы обладают сознательным опытом, о чем говорят веские научные доказательства.
Второй тезис — есть высоковероятная возможность наличия сознания у всех позвоночных существ, включая рептилий, амфибий и рыб, а также большого количества беспозвоночных — головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных.
«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное», — подчеркивается в декларации.
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Данил Пономарев