Директор «Тайгана»: львов, растерзавших сотрудницу, усыплять не будут

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Львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять, заявил директор парка Олег Зубков.
Трагедия произошла, когда работница парка не закрыла засов между вольерами во время уборки, и хищники нанесли ей смертельные травмы.
По словам Зубкова, причиной инцидента стал человеческий фактор, а не агрессия со стороны животных. Погибшая сотрудница проработала в парке 18 лет и была опытным специалистом.
Ранее сообщалось, что управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Ее растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги. Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».
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По словам Зубкова, причиной инцидента стал человеческий фактор, а не агрессия со стороны животных. Погибшая сотрудница проработала в парке 18 лет и была опытным специалистом.
«Львы не виноваты, это их инстинкты. Они остаются хищниками, и человеческие ошибки им не прощаются. Никаких мер против животных не будет», — отметил директор.Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе по количеству хищников. В нём проживают около 60 львов и другие животные на площади в 32 гектара.
Ранее сообщалось, что управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Ее растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги. Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».
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Елена Перлова