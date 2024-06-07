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Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы

Эксперт по выживанию Макеев призвал избегать открытых пространств
07 июня 2024, 17:54
Фото: iStock/shujaa_777

Фото: iStock/shujaa_777

Эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
«Лучше во время грозы не приближаться к водным источникам. Если вы ищете укрытие, то лучше это не делать под одинокими деревьями. Избегайте использования любых технических устройств дома или на улице», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.

Также нужно держаться подальше водостоков, крыш зданий и электропроводок.



Он посоветовал укрыться под небольшими деревьями или низкорослыми зарослями или спрятаться в ложбине или яме.

До этого в ГИБДД Кузбасса предупредили водителей об особой аккуратности и бдительности на дорогах в непогоду, которая ожидается в регионе. Как передаёт «Сiбдепо», там ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град.

Ранее в Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии.

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#погода
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Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей
07 июня 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к общему росту зарплат в экономике страны. В 2025 году он составит 48% от медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер назвал обеспечение опережающего роста заработных плат главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан.

Глава государства также объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2035 году МРОТ составил уже 35 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время этот показатель превышает прожиточный минимум, как это закреплено в Конституции РФ.

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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в выходные в столице
07 июня 2024, 18:10

Фото: iStock/ABGlavin

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в субботу погода в Москве будет более или менее ясная, а вот в воскресенье в Москву снова придёт непогода.
До конца сегодняшнего дня в Москве ожидается ясная погода.

«Ночные показатели не опустятся ниже плюс 19°C, днём они составят не менее плюс 28°C, ветер северо-западный, умеренный», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

До этого сообщалось, что завтра, 8 июня, отмечается климатический праздник — Всемирный день океанов. Как пишет Общественная служба новостей, в этот день проводятся конференции, выставки, тематические лекции, круглые столы, форумы и международный фотоконкурс «Океаны».

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.

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#москва
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В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов
07 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, организовавшего семинары. Первая встреча в Раменском и собрала более 50 участников.
«Мы уделяем особое внимание вопросу межнациональных отношений. В этом году провели четыре круглых стола по реализации государственной национальной и миграционной политики, шесть областных форумов «Школа добрососедства», где молодёжь знакомится с культурой и традициями разных вероисповеданий и может задать вопросы. Ещё один формат нашей работы – обучающие семинары с иностранцами. Эксперты делятся полезной информацией в области трудового законодательства, здравоохранения, образования и противодействия терроризму. Эти традиционные встречи мы проводим с 2018 года», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что до конца июня будет проведено ещё пять подобных мероприятий в Серпухове, Подольске, Волоколамске, Дзержинском и Клину. А всего до конца года для трудовых мигрантов в Подмосковье организуют 15 обучающих семинаров.

На семинаре в Раменском гостям встречи рассказали о нюансах заключения трудовых договоров, о тестировании на знание русского языка, изменениях в миграционном законодательстве. Участники также узнали об ответственности работодателей при найме трудовых мигрантов, о важности оформления полиса добровольного медицинского страхования. Помимо этого, перед присутствующим выступил эксперт по противодействию идеологии экстремизма.

Особое внимание на встрече уделили вопросам соблюдения культурных норм и построения гармоничных межнациональных отношений. Гости активно включались в дискуссию и задавали вопросы.

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МЧС: В 11 регионах России введён режим ЧС федерального масштаба из-за бедствий
07 июня 2024, 17:00

Фото: istockphoto/ligora

В 11 российских регионах введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Причиной этого стали заморозки и паводки.
Такое решение приняла правительственная комиссия в пятницу, 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. В десяти регионах, а именно в ЛНР, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера из-за заморозков, выпавших в мае. Федеральный уровень реагирования также введён на территории Республики Саха - Якутия из-за масштабного паводка.

Глава МЧС Александр Куренков также добавил, что в регионах, пострадавших от майских заморозков, уже созданы специальные комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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#якутия
#режим
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Подмосковные УК ликвидировали захламление 2 тыс. мест общего пользования
07 июня 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании по заявкам жителей ликвидировали захламление 2 тысяч мест общего пользования и межквартирных холлов. Им содействовали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Захламление мест общего пользования – одна из главных проблем многих управляющих организаций. Именно они отвечают за поддержание должного состояния общего имущества многоквартирных домов. Захламление может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. В случае выявления подобных нарушений УК могут быть оштрафованы», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что одновременно собственники должны помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам, а не является их частной собственностью. Поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено.

Как отметили в министерстве, при обнаружении нарушений УК направляет собственнику предписание, в котором просит переместить личные вещи в специально отведённые места. Если соседи по подъезду хранят вещи за пределами квартиры, нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию.

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Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как уничтожил свой американский документ
07 июня 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем последнем новостном видео рассказал о том, как он отказался от своей американской грин-карты.
Лебедев рассказал, что получил статус постоянного резидента США в 1990-х годах и с тех пор был обязан посещать США не реже одного раза в год, чтобы сохранить этот статус. В один из таких визитов американская миграционная служба потребовала, чтобы он оставался в стране и отмечался у судьи каждые две недели, иначе он бы потерял грин-карту.

Лебедев сразу же принял решение отказаться от своего статуса прямо перед иммиграционным офицером.

«Я попросил ножницы, взял свою грин-карту и разрезал её прямо перед офицером. Никогда об этом не жалел», — сказал дизайнер.
Он также отметил, что не считает США плохой страной для жизни, но ему лично трудно долго там находиться.

Грин-карта — это документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание и работу в США.

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В Подмосковья участились ДТП с участием велосипедистов
07 июня 2024, 16:54

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Минтранс Подмосковья призывает велосипедистов быть аккуратными: ДТП участились, сообщили в пресс-службе.
С начала года в 26 ДТП погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок, а 24 человека получили травмы различной степени тяжести — из них 12 дети.

«Лето лучшее время для велопоездок, но оптимально выбирать безопасные маршруты без пересечения с движением транспортных средств. Если вы все же выбрали движение по краю проезжей части, то оборудуйте свой велосипед зеркалами заднего вида, мигающими стоп сигналами и катафотами, наденьте яркую одежду со световозвращающими элементами, возьмите рюкзак с водой и небольшой аптечкой для оказания первой помощи», – объяснили в министерстве.

Также очень важно рассказать детям правила езды на велосипедах и обеспечить необходимой защитой: шлем, наколенники, перчатки.

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В семи округах Подмосковья привели в порядок дорожные объекты
07 июня 2024, 16:29

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Дорожные объекты в семи округах Московской области очистили от граффити и нелегальной рекламы специалиста Мосавтордора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, работы провели в городских округах Красногорск, Наро-Фоминский, Балашиха, Подольск, Дмитровский, Долгопрудный и Дзержинский.

«В Долгопрудном незаконную рекламу и граффити убрали на эстакаде у станции Водники, а также привели в порядок шкаф управления светофором и дорожные знаки на Новом бульваре. У станции Яхрома в Дмитровском округе заменили испорченный вандалами дорожный знак. В Подольске очистили и починили автобусные остановки на улицах Симферопольская и Большая Серпуховская, а также на Октябрьском проспекте. А в балашихинском микрорайоне Салтыковка очистили шумозащитный экран на шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, от нелегальной рекламы были очищены фонарные столбы на Кубинском шоссе в Наро-Фоминске, на улице Лесная в Дзержинске и на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино.

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#минтранс мо
#автодор
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#подмосковье
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В Подмосковье стартует приемная кампания проекта «Профессионалитет»
07 июня 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В «Подмосковье» стартует Всероссийская приемная кампания проекта «Профессионалитет». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Приемная кампания пройдет 20 июня в солнечногорском колледже.

«В рамках мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике. Программа «Профессионалитет» является новым этапом развития системы среднего профессионального образования», — поделились в пресс-службе.
Более подробную информацию и полный список специальностей можно найти на сайте колледжа в разделе для абитуриентов.

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