Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы

Фото: iStock/shujaa_777
Эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
«Лучше во время грозы не приближаться к водным источникам. Если вы ищете укрытие, то лучше это не делать под одинокими деревьями. Избегайте использования любых технических устройств дома или на улице», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.
Также нужно держаться подальше водостоков, крыш зданий и электропроводок.
Он посоветовал укрыться под небольшими деревьями или низкорослыми зарослями или спрятаться в ложбине или яме.
До этого в ГИБДД Кузбасса предупредили водителей об особой аккуратности и бдительности на дорогах в непогоду, которая ожидается в регионе. Как передаёт «Сiбдепо», там ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град.
Ранее в Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии.
Читайте также:
Назван способ спасти собаку от страха грозы
В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах во время грозы
Мелисса Тимофеева