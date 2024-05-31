В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины

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В Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«В городе Балашихе возле дома по шоссе Энтузиастов прохожие обнаружили тело мужчины с ожогами и электрометками. По данным следствия, он скончался от травм, полученных в результате попадания молнии. Следственный отдел организовал проверку. На месте работают следователи, проводится осмотр», – рассказали в пресс-службе.По данным Telegram-канала 112, погибший – 63-летний житель Балашихи. Молния ударила, когда он шёл по тротуару под зонтом.
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