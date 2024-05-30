Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах во время грозы

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ожидающаяся в Подмосковье непогода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
По прогнозам синоптиков, в Московской области до конца недели ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер до 10 м/с. При этом сохранится жара: дневная температура воздуха местами будет достигать +30°С. Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.
Пешеходов попросили не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на телефоны. Помимо этого, не рекомендуется закрывать себе обзор на дорогу – пешеходу необходимо убедиться, что автомобилисты заметили и пропускают его.
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«Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо, избегайте поездок на личном транспорте в пиковые солнечные часы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, снижайте скорость в городе и перед пешеходными переходами. Не паркуйте автомобили у деревьев и шатких конструкций. В случае неисправности транспортных средств или других происшествий звоните по номеру 112», – говорится в сообщении.
Пешеходов попросили не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на телефоны. Помимо этого, не рекомендуется закрывать себе обзор на дорогу – пешеходу необходимо убедиться, что автомобилисты заметили и пропускают его.
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Лора Луганская