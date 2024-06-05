Назван способ спасти собаку от страха грозы

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Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.
Таким образом, считает эксперт, можно переключить внимание животного.
Она отметила, что не лучшей тактикой являются уговаривания, поглаживания и ласки, также не рекомендуется ругать собаку. Татаренко заявила, что не надо акцентировать внимание на грозе и страхе животного.
Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.
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Она отметила, что не лучшей тактикой являются уговаривания, поглаживания и ласки, также не рекомендуется ругать собаку. Татаренко заявила, что не надо акцентировать внимание на грозе и страхе животного.
«Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до её страхов, она относится к этому уважительно. Если хозяин понимает, что не может справиться с паникой собаки во время грозы, следует обратиться к дрессировщику. Специалист может попробовать убрать или скорректировать эту гиперреакцию. Не стоит самим давать собаке успокоительные препараты», — пояснила в беседе с «Известиями» Татаренко.До этого в музее-заповеднике «Томская Писаница» обратились к посетителям с просьбой не трогать, не ловить и не гоняться за птенцами и детёнышами животных, поскольку это вредно для подрастающих зверят.
«Некоторые животные с первых дней жизни способны самостоятельно добывать еду. Некоторые виды более зависимы от питания родителей, потому их природой предусмотрено, что детеныш тихо лежит или сидит и ждет взрослых. Часто они даже не подают звуков, чтобы не привлекать хищников», — приводит «Сiбдепо» разъяснение сотрудников заповедника.
Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.
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Мелисса Тимофеева