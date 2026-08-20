Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафе за выброс мебели в обычный контейнер
За выброс старой мебели и строительного мусора в обычный контейнер в России грозит штраф. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнил, что мебель, бытовая техника и другие предметы, которые больше 50 см, являются крупногабаритными отходами (КГО). При этом оплата их транспортировки входит в ежемесячную стоимость вывоза мусора.
«Однако такие крупные вещи жильцам следует оставлять внутри бункеров для твердых бытовых отходов или на выделенных огороженных площадках во дворе. Стандартные пластиковые контейнеры на колесиках рассчитаны на определенный вес и мягкие бытовые отходы», — пояснил Бондарь.
При несоблюдении этих требований могут назначить штраф в размере до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. Тем не менее эксперт уточнил, что на практике за КГО наказывают нечасто. Чаще всего штрафуют за выброс строительного мусора, который запрещено складировать на обычных площадках. Чтобы от него избавиться, необходимо заключать отдельный договор с соответствующей компанией, заключил Бондарь.