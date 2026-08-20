Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафе за выброс мебели в обычный контейнер

20 августа 2026, 17:17

Фото: iStock/RussieseO

За выброс старой мебели и строительного мусора в обычный контейнер в России грозит штраф. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнил, что мебель, бытовая техника и другие предметы, которые больше 50 см, являются крупногабаритными отходами (КГО). При этом оплата их транспортировки входит в ежемесячную стоимость вывоза мусора.





«Однако такие крупные вещи жильцам следует оставлять внутри бункеров для твердых бытовых отходов или на выделенных огороженных площадках во дворе. Стандартные пластиковые контейнеры на колесиках рассчитаны на определенный вес и мягкие бытовые отходы», — пояснил Бондарь.