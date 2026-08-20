Россиянка отделалась штрафом за регулярные избиения маленького сына
Суд в Омске назначил штраф 25-летней местной жительнице за систематические избиения двухлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Девушка призналась в содеянном, ей предстоит выплатить 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей ребенку в качестве компенсации морального вреда.
Следствие установило, что с августа по декабрь 2025 года осужденная регулярно употребляла алкоголь, не обеспечивала сыну нормальные условия для жизни и развития, оскорбляла его, ругалась нецензурной бранью и беспричинно наносила побои.
Телесные повреждения у мальчика заметила родственница, которая и сообщила о случившемся в полицию. В настоящее время ребенка передали под опеку.
Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Великих Лук обвинили в убийстве своего отчима, которому он нанес не менее 50 ножевых ранений в грудь.
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