Россиянка отделалась штрафом за регулярные избиения маленького сына

20 августа 2026, 09:54

Жительницу Омска оштрафовали за истязание двухлетнего сына

Фото: iStock/kieferpix

Суд в Омске назначил штраф 25-летней местной жительнице за систематические избиения двухлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.