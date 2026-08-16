Владелица бара продавала домашнюю настойку и получила штраф

16 августа 2026, 13:30

Суд оштрафовал хозяйку бара за продажу домашней настойки в Подмосковье

Фото: istockphoto/st_lux

В Москве суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей владелице бара из Долгопрудного за реализацию домашней настойки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.