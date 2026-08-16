Владелица бара продавала домашнюю настойку и получила штраф
В Москве суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей владелице бара из Долгопрудного за реализацию домашней настойки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Инцидент произошел в январе текущего года. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в заведении продавались две порции самодельного напитка объемом по 50 мл каждая, крепостью 15%, по цене 300 рублей за стопку. Кроме того, в помещении бара хранились еще пять полулитровых бутылок с аналогичной настойкой.
Как выяснили проверяющие, у предпринимательницы отсутствовала лицензия на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая обязательна для такой торговли. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, после чего материалы передали в суд.
Служители Фемиды в июле постановили взыскать с нарушительницы штраф в размере 50 тысяч рублей. Изъятые бутылки с настойкой уничтожили. Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, индивидуальное предпринимательство владелица закрыла еще в феврале.
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