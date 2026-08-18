Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю составили около 1,8 млн рублей
За минувшую неделю штрафы за нарушение правил парковки во дворах Московской области получили 510 автовладельцев. Общая сумма взысканий составила 1 млн 779 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Зафиксировать нарушения помогли неравнодушные местные жители, использующие опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел».
«С помощью «Народного инспектора» ответственные службы получают информацию о машинах, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках, а также перегораживающих контейнерные площадки и мешающих работе мусоровозов», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушений — 112 — выявили за неделю в Ленинском округе. На втором месте антирейтинга Орехово-Зуевский округ (104), на третьем месте — Одинцовский (32), на четвёртом — Мытищи (28), а на пятом — Люберцы (26).