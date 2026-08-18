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Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю составили около 1,8 млн рублей

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За минувшую неделю штрафы за нарушение правил парковки во дворах Московской области получили 510 автовладельцев. Общая сумма взысканий составила 1 млн 779 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Зафиксировать нарушения помогли неравнодушные местные жители, использующие опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

«С помощью «Народного инспектора» ответственные службы получают информацию о машинах, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках, а также перегораживающих контейнерные площадки и мешающих работе мусоровозов», — отмечается в сообщении.
Больше всего нарушений — 112 — выявили за неделю в Ленинском округе. На втором месте антирейтинга Орехово-Зуевский округ (104), на третьем месте — Одинцовский (32), на четвёртом — Мытищи (28), а на пятом — Люберцы (26).
Лев Каштанов

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