18 ноября 2026, 12:10

Эксперт по ЖКХ Бондарь: самовольная установка оконных решёток запрещена

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Для установки оконной решетки владельцу квартиры стоит разобраться в нормах эксплуатации общедомового имущества и правилах пожарной безопасности. Самовольный монтаж со сверлением наружных стен грозит предписанием убрать конструкцию, а также судебными тяжбами с управляющей организацией.