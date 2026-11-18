Эксперт по ЖКХ объяснил, чем грозит самовольная установка оконных решёток
Для установки оконной решетки владельцу квартиры стоит разобраться в нормах эксплуатации общедомового имущества и правилах пожарной безопасности. Самовольный монтаж со сверлением наружных стен грозит предписанием убрать конструкцию, а также судебными тяжбами с управляющей организацией.
Как пояснил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, внешняя стена многоквартирного дома принадлежит не собственнику квартиры, а всем жильцам на праве общей долевой собственности. Вносить изменения в облик фасада можно только с одобрения общего собрания и при условии, что инициативу поддержали 2/3 владельцев.
Поэтому перед тем как вкручивать крепёжные анкеры в фасад, полезно провести собрание и получить согласие соседей, продолжил специалист. Установка враспор внутри оконного проёма прямо у рамы, без повреждения внешней стены, формально не затрагивает общедомовой фасад, но управляющая компания всё равно может предъявить претензии, если металлические элементы нарушат единый архитектурный облик.
В мегаполисах действуют строгие архитектурные регламенты, из-за которых местные власти нередко обязывают жильцов подбирать решётки в тон и стилистику общего фасада. Особый порядок распространяется на дома, имеющие статус объектов культурного наследия: на памятниках архитектуры монтаж без согласованного проекта и визы охранного ведомства полностью запрещён, а надзорные органы оперативно выписывают штрафы и требуют демонтажа.
Законодательство о пожарной безопасности не вводит прямого табу на оконные решётки в жилых помещениях, однако охраняет право граждан на спасение при ЧП, добавил Бондарь. Правила пожарной безопасности не разрешают перекрывать глухими решётками окна и подвальные приямки, используемые как аварийные выходы: для жильцов нижних этажей оконный проём часто становится единственным шансом выбраться на улицу, если лестничная клетка заполнена дымом или огнём.
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