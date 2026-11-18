18 ноября 2026, 10:44

Депутат Говырин: часть россиян получит две выплаты пенсии в декабре

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Часть российских пенсионеров получит в декабре 2026 года сразу две выплаты: за декабрь и досрочно за январь 2027-го. Выплату переносят из-за новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 10 января.





Как пояснил RT депутат Госдумы Алексей Говырин, две выплаты положены получателям, которым зачисляется пенсия на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца.



По его словам, это касается и работающих, и неработающих пенсионеров. Досрочно переведут страховые, социальные и накопительные пенсии, которые банки выплачивают по праздничному графику. Для тех, кто получает деньги на почте, действует отдельный январский график.



Конкретную дату зачисления следует проверить в предновогоднем уведомлении банка или региональном графике пенсионных выплат, посоветовал Говырин. При этом пенсионерам ничего не нужно делать самим: перевод проводится автоматически, поэтому отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется.



Январскую пенсию выплатят в нынешнем размере, напомнил парламентарий. Страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учётом фактической инфляции за 2026 год, социальные — с 1 апреля.





«Право получателей страховых пенсий на февральскую индексацию сохраняется независимо от даты получения январской суммы», — заключил Говырин.