18 ноября 2026, 11:03

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала года жители Московской области направили более 143 тысяч электронных заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.







Оформить выплату могут льготники, зарегистрированные в регионе. В их числе многодетные семьи, люди с инвалидностью, почетные доноры и педагоги, работающие в сельской местности.



Заявление доступно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Пользователю нужно войти через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать реквизиты организации ЖКУ. Вместо этого можно приложить документы, подтверждающие оплату.



Сервис на базе искусственного интеллекта проверяет загруженные файлы и помогает выявить ошибки. Онлайн-форма автоматически сверяет сведения о предыдущих обращениях, регистрации по месту жительства и статусе предпенсионера.



Если заявитель уже подавал запрос, не зарегистрирован в Московской области или не соответствует возрастным требованиям, система сообщит об этом прямо на экране.