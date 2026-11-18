18 ноября 2026, 11:21

Юрист Виноградов: право на забвение не означает удаление данных с сайтов

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Россияне могут добиться удаления устаревшей личной информации с сайтов и исключения нежелательных ссылок из поисковой выдачи, однако эти механизмы имеют ограничения. О том, как воспользоваться правом на забвение и почему полностью стереть цифровой след практически невозможно, Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.





По словам эксперта, российское законодательство позволяет при определённых условиях добиться удаления персональных данных или исключения ссылок из поисковой выдачи — в том числе если сведения когда-то были размещены самим человеком. Однако это разные процедуры, и ни одна из них не гарантирует полного исчезновения цифрового следа.



Начать специалист рекомендует с поиска информации о себе в интернете. Для этого стоит проверить выдачу по имени и фамилии, включая прежние фамилии, номеру телефона и электронной почте. Так можно обнаружить давно забытые объявления, резюме, страницы в социальных сетях и сайты, которые продолжают хранить личные сведения.



Дальнейшие действия зависят от того, где размещена информация. Проще всего разобраться с собственными публикациями: старое резюме можно удалить через личный кабинет сайта поиска работы, а страницу в соцсети — через настройки аккаунта.





«Однако удаление профиля не означает, что исчезнут все его следы: фотографии могли сохранить другие пользователи, сообщения остаться у собеседников, а сведения — попасть на сторонние сайты», — предупредил профессор.

«В течение десяти рабочих дней после получения требования или необходимых уточнений поисковик должен прекратить выдачу соответствующих ссылок по запросам, содержащим имя и (или) фамилию заявителя, либо направить мотивированный отказ. При этом сама информация останется на исходном сайте, поэтому для её удаления потребуется отдельно обратиться к владельцу ресурса», — объяснил Виноградов.

«Желательно заранее сохранить адреса страниц, скриншоты и переписку: это поможет подтвердить содержание публикации, основания требования и результаты рассмотрения обращения», — посоветовал эксперт.