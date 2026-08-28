Нарколог Холдин объяснил, почему занятия спортом помогают бороться с курением

28 августа 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Спорт и физические упражнения могут стать хорошим подспорьем для тех, кто принял решение отказаться от курения. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





По его словам, даже непродолжительные, но регулярные тренировки помогают переключить внимание, сглаживая сильные порывы закурить.

«Во время физической нагрузки, особенно кардио, организм активно вырабатывает эндорфины. Эти «гормоны радости» эффективно противостоят стрессу и снижают уровень кортизола, избавляя от потребности прибегать к табаку как к мнимому средству успокоения. Кроме того, двигательная активность позволяет держать под контролем вес. Это особенно актуально в первые месяцы после отказа от никотина, когда нормализуется аппетит», – отметил Холдин.

«Стоит начинать с умеренного темпа, чтобы не перегружать сердце. Подойдут такие простые варианты физической активности, как ходьба, бег, плавание или йога. Главное, чтобы занятия вписывались в распорядок дня и приносили удовольствие», – заключил Виталий Холдин.