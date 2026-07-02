Курение вейпов в квартире может пагубно отразиться на здоровье собаки

02 июля 2026, 17:53

Ветврач Шеляков: использование вейпов дома влияет на развитие деменции у собак

Фото: iStock/PeopleImages

Регулярное использование вейпов в помещении, где находится собака, может увеличить риск развития деменции у питомца. Об этом предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт отметил, что обычно когнитивная дисфункция у собак связана с возрастными изменениями. В этом случае ухудшается работа органов чувств, и с годами животное может перестать находить свою миску. Шеляков подчеркнул, что такое может происходить из-за отсутствия внимания. Регулярное общение с домашним любимцем и развивающие игры помогут этого избежать.





«Второй немаловажный фактор, на который мало кто обращает внимание: табакокурение сейчас вытесняется электронными сигаретами, вейпами и так далее. Их же обычно курят дома, думая, что дым неопасный. Однако это токсин, который влияет на животное и на его здоровье», — рассказал ветеринар.

«Также важно учитывать, что животное требует постоянного внимания и как минимум двух часов прогулки ежедневно. При этом разлука с хозяином даже на день может быть большим стрессом для пса. Поэтому одиноким людям, которые постоянно заняты на работе, часто задерживаются и уезжают в командировки, категорически не стоит заводить собаку», — предупредил эксперт.