Эксперт по ЖКХ объяснил, кому пожаловаться на холодные батареи дома
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи. Он напомнил, что температура воздуха в жилье не должна быть ниже 18 градусов.
По его словам в беседе с «Татар-информом», ответственность за отопление в многоквартирном доме несет управляющая компания, поэтому обращение в первую очередь нужно направлять именно туда. Оптимальный вариант — подать жалобу через систему ГИС ЖКХ.
Это государственная платформа, где обращения собственников фиксируются и не «теряются», как иногда бывает при использовании сторонних сервисов. Если же температура в комнатах заметно ниже нормы — например, около +15 градусов — ситуация может считаться аварийной.
В таком случае быстрее всего действовать через аварийно-диспетчерскую службу. Позвонить туда можно по номеру, который обычно указывается в квитанции на оплату или размещается на информационном стенде в подъезде.
Бондарь добавил, что в течение часа после звонка должны направить дежурного специалиста для проверки причины холода. Одновременно он советует зафиксировать проблему и через приложение «Госуслуги Дом». Если управляющая компания затянет сроки реакции, такая заявка поможет подтвердить факт обращения в аварийную службу.
