Эксперт по ЖКХ объяснил, кому пожаловаться на холодные батареи дома

23 января 2026, 17:24

Бондарь: на холодные батареи нужно жаловаться в управляющую компанию

Фото: istockphoto/almaphoto

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи. Он напомнил, что температура воздуха в жилье не должна быть ниже 18 градусов.