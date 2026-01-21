Россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ
Индивидуальные приборы учета — самый очевидный способ снизить платежи за ЖКХ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова.
Платежи, начисляемые по нормативу, значительно превышают реальные расходы на коммунальные услуги. По данным статистики, установка счетчиков позволяет сократить расходы на холодную и горячую воду на 20-40%. Если в квартире проживает мало человек, разница может быть еще больше, отметила Федорова.
Важно регулярно передавать показания счетчиков и вовремя проводить их поверку, иначе расчеты снова будут производиться по нормативу. Дату поверки можно найти в паспорте прибора или уточнить в управляющей компании.
Также можно сэкономить, установив общедомовой прибор учета тепла и терморегуляторы. Они не уменьшают плату напрямую, но помогают избежать перегрева помещений, что позволяет снизить расходы на отопление на 10-15% за сезон.
Двухтарифные и трехтарифные счетчики электроэнергии эффективны только в определенных случаях. Если основные электроприборы, такие как стиральная машина, посудомоечная машина или бойлер, используются преимущественно вечером и ночью, можно сэкономить 15-25% на оплате электроэнергии. Если же потребление электроэнергии происходит в основном днем, такие счетчики могут быть бесполезны, подчеркнула Федорова.
Менее распространенный, но эффективный способ снизить расходы на коммунальные услуги — это льготы и субсидии, которые доступны не только пенсионерам. Закон предусматривает льготы на коммунальные платежи для семей, где расходы на них превышают установленную долю дохода. Это позволяет уменьшить траты на «коммуналку» на 30-50%, заключила эксперт.
