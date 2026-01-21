Россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ

21 января 2026, 17:36

Эксперт по жилью Федорова: Льготы и субсидии помогают сэкономить на ЖКХ 30‑50 %

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Индивидуальные приборы учета — самый очевидный способ снизить платежи за ЖКХ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова.