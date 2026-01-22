В Подмосковье утвердили план капремонта домов на 2026 год

22 января 2026, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области провели рабочую сессию по программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Во встрече приняли участие более 100 подрядных организаций, которые работают в регионе. С ними пообщались руководители Министерства ЖКХ Подмосковья, Фонда капремонта и Управления технадзора. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.





На сессии обозначили ключевые ориентиры на следующий год — сроки, технологии и контроль качества работ. В 2026 году в регионе планируют отремонтировать 3 309 элементов в 1 449 многоквартирных домах. В перечень работ вошли крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, лифты, фундаменты и подвалы.



«Наша общая задача — перейти от ликвидации проблем к их недопущению. Со своей стороны мы разрабатываем стабильный плановый график работ, оперативную экспертизу документов и всестороннюю поддержку. От подрядчиков ждем ответственного подхода: соблюдения сроков, превентивной работы по мобилизации квалифицированных бригад и высокой культуры производства на объектах», — отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев.