Эксперт по ЖКХ раскрыл причину роста коммунальных тарифов в России

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Рост коммунальных тарифов в январе 2025 года вызван коротким расчетным периодом за декабрь. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru, подчеркнув, что в первый месяц зимы данные со счетчиков снимают раньше срока.
«Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января», — пояснил специалист.Бондарь также обратил внимание, что цифры в платежках по ЖКХ могли вырасти из-за корректировок за предыдущий период, когда приборы учета не работали или с них своевременно не были сняты показания.
«При резких температурных колебаниях такой подход может привести к значительным отклонениям от реального потребления», — резюмировал эксперт по услугам ЖКХ.Читайте также:
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