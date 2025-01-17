В 2025 году в Подмосковье отремонтируют внутренние инженерные системы 1260 домов

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Фонд капитального ремонта Московской области в 2025 году планирует отремонтировать внутренние инженерные системы в 1262 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.