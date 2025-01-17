В 2025 году в Подмосковье отремонтируют внутренние инженерные системы 1260 домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Фонд капитального ремонта Московской области в 2025 году планирует отремонтировать внутренние инженерные системы в 1262 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональной программы капитального ремонта МКД в Подмосковье. Самое пристальное внимание – к ремонту в городских округах Балашиха, Воскресенск, Красногорск, Лобня, Подольск, Одинцовский, Люберцы, Королёв, Солнечногорск и Раменский.
В министерстве напомнили, что, если жильцы при капремонте внутренних инженерных коммуникаций не предоставят доступ в свои квартиры, представители Фонда вправе составить акт недопуска. Отказ собственника может привести к серьёзным последствиям для него, так как в случае аварии на этом участке суд обяжет возместить весь ущерб.
С адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Вы можно ознакомиться на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Московской области или в разделе «Документы».
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«С момента старта программы капремонта в 2014 году специалисты заменили внутренние инженерные коммуникации в более чем 5 тысячах многоквартирных домов. Фонд капитального ремонта Московской области ремонтирует внутридомовые инженерные системы, в том числе центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газо-, электроснабжения, а также внутренний противопожарный водопровод», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В министерстве напомнили, что, если жильцы при капремонте внутренних инженерных коммуникаций не предоставят доступ в свои квартиры, представители Фонда вправе составить акт недопуска. Отказ собственника может привести к серьёзным последствиям для него, так как в случае аварии на этом участке суд обяжет возместить весь ущерб.
С адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Вы можно ознакомиться на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Московской области или в разделе «Документы».
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Лора Луганская