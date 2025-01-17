Перепланировка квартиры в 2025 году: новые изменения, пошаговая инструкция и штрафы

Перепланировка в квартире — вопрос, который требует не только затрат времени и материальных ресурсов. Еще этот процесс подразумевает согласование всех проводимых изменений. О связанных с перепланировкой нюансах «Радио 1» рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.