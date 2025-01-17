Перепланировка квартиры в 2025 году: новые изменения, пошаговая инструкция и штрафы

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Перепланировка в квартире — вопрос, который требует не только затрат времени и материальных ресурсов. Еще этот процесс подразумевает согласование всех проводимых изменений. О связанных с перепланировкой нюансах «Радио 1» рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.
Что такое перепланировка квартиры
Перепланировкой квартиры считаются любые изменения, касающиеся планировочного решения помещения, отметила Евгения Юнисова. Помимо перепланировки еще существует переоборудование. Перепланировка и переоборудование относятся к работам по переустройству помещения — любые изменения, которые отличаются от поэтажного плана помещения.
Эксперт в области ЖКХ уточнила, что любые подобные изменения называются переустройством или перепланировкой. Такое переустройство необходимо согласовать и получить разрешение на переустройство.
Что изменилось в оформлении перепланировки квартиры в 2025 годуВ 2025 году владельцы квартир могут узаконить самовольную перепланировку в упрощённом формате. Подавать иски в суд больше не придется.
Принятые нововведения позволят собственникам снизить затраты на регистрацию перепланировки и быстро легализовать уже сделанные работы в квартире.
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В каком случае могут отказать в перепланировкеЕвгения Юнисова рассказала, что при перепланировке дома ряд некоторых работ не допускается: перенос газового оборудования, изменение конструктивных элементов, организация дополнительных проемов стен и или заделка проемов стен, внесение изменений, допустим, перенос стен и другие существенные изменения. Их невозможно производить без получения соответствующего разрешения.
Также не получиться согласовать внедрение, изменение воздуховодов и вентиляционного оборудования, которое есть в помещении.
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Можно ли делать перепланировку квартиры, если она в ипотекеЗаконодательством изменения в ипотечной квартире не запрещены, но банк может прописать некоторые ограничения в договоре.
Перепланировка влияет на технические характеристики недвижимости, может изменить её функциональное назначение и сказаться на стоимости — для банка это будет невыгодно.
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Штрафы при неправильной планировке квартирыСогласно ч. 2 статьи 7.21 КоАП РФ штрафы за незаконную перепланировку квартиры составляют:
- Для физических лиц — от 2000 до 2500 рублей. Если штраф не заплатить, то нарушителю назначат повторный штраф в двойном размере; также их могут арестовать на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.
- Для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей.
- Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 40000 до 50000 рублей.
Чем перепланировка отличается от переустройства квартирыПереустройство помещения в многоквартирном доме — установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или иного оборудования.
Перепланировкой являются любые работы, которые связаны с устройством, демонтажем, переносом, изменением размеров стен, перегородок, окон, дверей и встроенных шкафов. А под переустройством понимаются работы по установке нового, демонтажу или переносу существующего сантехнического оборудования. Переустройством считается перестановка плиты, мойки, унитаза, замена ванной на душевую кабину, замена газовой плиты на электроплиту.
Какие документы нужно подготовить при перепланировке квартирыДля подачи заявления при перепланировке квартиры в обязательном порядке нужно предоставить:
- Запрос на перепланировку;
- Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя;
- Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя;
- Проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- Документы, подтверждающие право пользования и (или) владения помещением;
- Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об использовании части общего имущества в многоквартирном доме или о проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
- Договор на участие в долевом строительстве;
- Договор об уступке прав по договору на участие в долевом строительстве;
- Акт приема-передачи недвижимости.
Пошаговая инструкция при перепланировке квартиры
- Создать проект перепланировки.
- Подать электронную заявку.
- Получить техническое заключение о возможности изменений.
- Получить разрешения на перепланировку.
- Предъявить разрешение на перепланировку управляющей организации, жилищной инспекции, органам технического надзора (по запросу).
- Необходимо учесть требования управляющей организации и начинать проведение работ только после фактической выдачи разрешения.
- Если работы по перепланировке уже произведены, то необходимо отправить на электронный портал план с изменениями.
Эксперт уточнила, что если не потребуются дополнительные документы, то разрешение на перепланировку удастся получить за один месяц.
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Чем опасна незаконная перепланировка
Незаконная перепланировка может повлечь нарушения в конструктивных элементах дома — вплоть до обрушения, объяснила эксперт в области ЖКХ.
Чтобы не произошло недопустимых нарушений, требуется получение разрешения на виды работ, которые повлекут изменения в конструктивных элементах, в размещении оборудования и изменение размеров площади и конфигурации помещений внутри объекта недвижимости.
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Ольга Енгалычева