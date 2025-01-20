В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»

Проведение общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах в электронную форму проводится в Московской области, пилотный проект был запущен в конце в прошлого года. Темпы перевода собраний в онлайн-режим планируется наращивать, до конца 2025 года эта цифровизация должна затронуть половину подмосковного жилого фонда.