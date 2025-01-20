В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)
Проведение общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах в электронную форму проводится в Московской области, пилотный проект был запущен в конце в прошлого года. Темпы перевода собраний в онлайн-режим планируется наращивать, до конца 2025 года эта цифровизация должна затронуть половину подмосковного жилого фонда.
Ход реализации этой программы обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв с зампредом правительства — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владиславом Мурашовым в ходе еженедельного совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.
Губернатор отметил, что удачный опыт Московской области может быть распространён на все регионы России.
В свою очередь Владислав Мурашов подчеркнул, что цифровизация собраний собственников поможет пресечь порочную практику фальсификации протоколов и незаконную смену управляющих компаний.
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«Смысл перевода собраний собственников жилья в цифровой вид заключается в создании прозрачных устойчивых коммуникаций между управляющими компаниями и жителями. (…) Эксперимент, который прошёл в ряде округов, показал, что электронное голосование даёт очень заметный результат и способствует и улучшению качества работы управляющей компании, и её смене, если она не удовлетворяет требованиям», — сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что удачный опыт Московской области может быть распространён на все регионы России.
В свою очередь Владислав Мурашов подчеркнул, что цифровизация собраний собственников поможет пресечь порочную практику фальсификации протоколов и незаконную смену управляющих компаний.
«В первом квартале 2025 года на электронные собрания планируется перевести 5% подмосковного жилого фонда, во втором квартале — ещё 20%, в третьем квартале — 5% и в четвёртом квартале — ещё 20%», — сказал Владислав Мурашов.Он добавил, что проголосовать на онлайн-собрании собственник может через систему ГИС ЖКХ, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», через МФЦ, где жителю обеспечат доступ к ГИС ЖКХ или поставить отметку в бумажном бланке и передать бланк администратору для внесения в ГИС ЖКХ. При этом приоритетным направлением работы с населением является популяризация голосования через мобильное приложение, так как это самый удобный для пользователя формат.
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Лев Каштанов