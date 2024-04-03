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В ГД предупредили о штрафах до 500 тыс. руб. за недопуск газовщиков в помещение

Эксперт по ЖКХ Разворотнева оценила введение штрафов за недопуск газовщиков
03 апреля 2024, 14:16
Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении штрафов за недопуск в жилище газовщиков.
Данную инициативу прокомментировала заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

В разговоре с «Радио 1» она выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает новый законопроект. В первую очередь это касается людей, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Также будут наказываться самовольные перепланировки и переустановки этого оборудования, рассказала эксперт. Штраф будет также выписан в случаях, когда граждане не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования добавила она.


«Для физических лиц сумма штрафа составит пять тысяч рублей. В случае повторного нарушения — десять тысяч. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше. Должностные лица заплатят 25 тысяч рублей за первое нарушение, 100 тысяч — за повторное. Для юридических лиц эта сумма составит 200 и 500 тысяч рублей соответственно», — сообщила специалист.

Второй тип нарушений связан именно с деятельностью юридических лиц, которые занимаются установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием газового оборудования, продолжила Светлана Разворотнева. Если данные работы были выполнены с нарушениями законодательства, не соблюдалась техника безопасности либо были нарушены какие-либо технологические требования, то штрафы в этом случае будут очень серьёзными. Особенно если это привело к возникновению аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни людей, подчеркнула эксперт.

«В этом случае размер штрафа может составлять от 500 тысяч до двух миллионов рублей», — уточнила депутат.

Парламентарий считает данную меру важной и своевременной. Газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому содержать его следует в порядке. Люди, препятствующие его обслуживанию и осмотру, должны нести определённое наказание, считает специалист. Запущенные газовые установки, засорённые газоотводы приводят к страшным трагедиям и гибели людей. Депутат в связи с этим напомнила о многочисленных случаях взрывов бытового газа в жилых домах, о которых все, безусловно, слышали.

Фото: istockphoto/daecheol

Коснулась Светлана Разворотнева и ситуации, когда люди не пускают газовщиков в свои дома, опасаясь мошенников. Тут она привела в пример Московскую область, где составлен чёткий график посещений определённых адресов сотрудниками газовой службы. Такую практику следует взять на вооружение всем регионам, считает депутат. Люди заранее знают, когда к ним придёт газовщик. В любом случае, если возникают сомнения, всегда можно позвонить в службу газа или управляющую компанию и уточнить, направлялся ли сотрудник по данному адресу, заключила Светлана Разворотнева.

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассмотрел вопрос с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что по закону владелец жилья в праве не пускать в свой дом никого, кроме сотрудника полиции, который преследует преступника. Однако юрист обратил внимание и на другой аспект. Кроме прав, у собственника есть также и обязанности, в том числе содержать в порядке и надлежащем состоянии общественное имущество, к которому относится в том числе и газовое оборудование.

Поэтому если собственник квартиры или помещения препятствует работнику газовой компании осуществлять надлежащий уход за оборудованием, он тем самым нарушает права других жильцов, не говоря уже о том, что подвергает их здоровье и жизнь опасности. Поэтому введение штрафов за недопуск газовщиков в своё жилище вполне правомерно, заключил Александр Толмачёв.

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#законопроект
#газ
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Политолог Орлов: Надо оказывать поддержку вне зависимости от формы регистрации
03 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Yulia Raneva

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил оказывать равную социальную поддержку гражданам в любой регионе вне зависимости от формы регистрации.
Он отметил, что сейчас при прочих равных семья, проживая в каком-либо регионе России с временной регистрацией, но при этом исправно работая и платя все необходимые налоги, может недополучать нужной помощи.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов РФ гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты налога на имущество.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество», – приводит АГН «Москва» слова Мишустина.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей.

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В Электростали снесли некрасивый магазин
03 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/Yulia Raneva

Торговый объект, не соответствующий архитектурному облику города и не отвечающий требованиям законодательства, снесли в Электростали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Вскоре на месте снесённого торгового объекта построят красивый современный магазин, который будет отвечать всем требованиям закона и архитектуры. Проект будущего магазина уже утверждён», — отметили в министерстве.
Работа по приведению торговых объектов в соответствие с принятыми нормами проводится в Московской области с октября минувшего года. По итогам обследования в «красную зону» попали 547 объектов торговли. Работы провели по 152 объектам, из которых 80 демонтировали и 72 привели в порядок. Деятельность в этом направлении продолжается, особое внимание при этом уделяется объектом торговли и услуг, расположенным у вылетных магистралей.

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#снос
#магазин
#электросталь
#минсельхозпрод мо
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Выросло число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян
03 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/Miljan Živković

Опрос сервиса SuperJob показал, что за год число россиян, поддерживающих ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось до 59%.
Год назад этот показатель был на уровне 52%.

«Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование», — приводит RT текст исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Другой опрос москвичей выявил запахи каждого района столицы. Как пишут argumenti.ru, каждый район имеет свой запах. Так, например, респонденты отметили, что Ясенево пахнет незабудками, Люблино — азиатской едой, а Братеево — жасмином.

Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.

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#движение
#дорога
#электросамокат
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В Ленинском округе построят шестиэтажный паркинг
03 апреля 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Шестиэтажный паркинг на 309 машиномест построят у деревни Горки Ленинского городского округа, проект получил одобрение рабочей группы Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь паркинга составит 10,7 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания, помимо мест для автомобилей, предусмотрена автомойка на четыре машины и станция техобслуживания», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Входы в здание буди расположены на одном уровне с землёй, без ступеней и пандусов, чтобы не создавать сложностей для маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят, там проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, посадят газон и кустарники.

Ввести новый паркинг в эксплуатацию планируется в 2025 году. Там будет создано 28 рабочих мест.

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#ленинский городской округ
#строительство
#парковка
#мособлархитектура
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В Правительстве РФ объяснили, зачем менять налоговую систему в России
Мишустин назвал задачей будущей налоговой реформы сокращение неравенства
03 апреля 2024, 14:15

Фото: istockphoto/alexialex

Изменения налоговой системы России нужны для того, чтобы сократить неравенство в обществе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что реформы в сфере налогообложения направлены на развитие регионов страны.

Прежде о распределении налогов среди граждан с высокими доходами сообщил президент России Владимир Путин. Он обратился к правительству и поручил разработать меры, которые снизят налоговую нагрузку семей, у которых на воспитании есть несовершеннолетние дети.

Мишустин подчеркнул, что правительство должно учесть каждую деталь при создании таких мер и разработать их так, чтобы они служили на благо обществу и экономике.

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#правительство
#меры
#ввп
#развитие
#мишустин
#налоги
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Строители отчитались о ходе возведения школы на 1675 мест в Видном
03 апреля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» в городе Видное Ленинского городского округа, о ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
«В настоящее время строители обустроили теплосеть и вентиляцию на первом этаже здания, завершили гидроизоляцию плиты цоколя и подготовили оставшиеся участки площадки к устройству монолита фундамента. Уже установлены плиты, ригели и первого и второго этажей, а также металлические балки перекрытия первого уровня. ведётся сборка металлического каркаса и подготовка материалов для монтажа канализации», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что строительство идёт в соответствии с установленным графиком.

Здание школы будет разноуровневым — от трёх до пяти этажей, общая площадь постройки составит 27 тысяч квадратных метров. В здании будет атриум с прозрачной крышей и амфитеатр на 600 зрителей.

Ввести школу в эксплуатацию планируется в текущем году.

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#видное
#строительство
#ленинский городской округ
#школа
#минжилполитики мо
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Мишустин заявил о рекордном росте продолжительности жизни россиян
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень
03 апреля 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73, 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что этот уровень превысил значения, которые были зафиксированы до пандемии коронавируса.

По словам премьера, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Мишустин добавил, что необходим рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

Он также рассказал о работе правительства в области улучшения качества жизни россиян. По его словам, увеличение страховых пенсий в 2023-м году составило 15%, а МРОТ увеличился на 18%.

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#мрот
#ввп
#мишустин
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Скончался старейший мужчина в мире
В Венесуэле умер старейший мужчина в мире, ему было 114 лет
03 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/Enrique Santana

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, признанный книгой рекордов Гиннесса старейшим мужчиной в мире, умер в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире», — написал Мадуро в своей соцсети «Х» и выразил соболезнования родственникам усопшего.

По данным газеты Nacional, в конце мая мужчине должно было исполниться 115 лет. Перес Мора стал отцом 11 детей. Он занимался сельским хозяйством. Старейшим мужчиной в мире его признали, когда ему было 112 лет.

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Опубликован апрельский график работы приёмной правительства Московской области
03 апреля 2024, 13:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в апреле 20234 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.



Помимо этого, стал известен график приёма граждан в приёмной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на апрель текущего года.
Консультации проводятся по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Предварительно записаться на консультацию можно по многоканальному телефону 8 (498) 602-31-13.

При этом бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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