В ГД предупредили о штрафах до 500 тыс. руб. за недопуск газовщиков в помещение

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak
Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении штрафов за недопуск в жилище газовщиков.
Данную инициативу прокомментировала заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
В разговоре с «Радио 1» она выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает новый законопроект. В первую очередь это касается людей, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Также будут наказываться самовольные перепланировки и переустановки этого оборудования, рассказала эксперт. Штраф будет также выписан в случаях, когда граждане не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования добавила она.
Второй тип нарушений связан именно с деятельностью юридических лиц, которые занимаются установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием газового оборудования, продолжила Светлана Разворотнева. Если данные работы были выполнены с нарушениями законодательства, не соблюдалась техника безопасности либо были нарушены какие-либо технологические требования, то штрафы в этом случае будут очень серьёзными. Особенно если это привело к возникновению аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни людей, подчеркнула эксперт.
Парламентарий считает данную меру важной и своевременной. Газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому содержать его следует в порядке. Люди, препятствующие его обслуживанию и осмотру, должны нести определённое наказание, считает специалист. Запущенные газовые установки, засорённые газоотводы приводят к страшным трагедиям и гибели людей. Депутат в связи с этим напомнила о многочисленных случаях взрывов бытового газа в жилых домах, о которых все, безусловно, слышали.
Фото: istockphoto/daecheol
Коснулась Светлана Разворотнева и ситуации, когда люди не пускают газовщиков в свои дома, опасаясь мошенников. Тут она привела в пример Московскую область, где составлен чёткий график посещений определённых адресов сотрудниками газовой службы. Такую практику следует взять на вооружение всем регионам, считает депутат. Люди заранее знают, когда к ним придёт газовщик. В любом случае, если возникают сомнения, всегда можно позвонить в службу газа или управляющую компанию и уточнить, направлялся ли сотрудник по данному адресу, заключила Светлана Разворотнева.
Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассмотрел вопрос с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что по закону владелец жилья в праве не пускать в свой дом никого, кроме сотрудника полиции, который преследует преступника. Однако юрист обратил внимание и на другой аспект. Кроме прав, у собственника есть также и обязанности, в том числе содержать в порядке и надлежащем состоянии общественное имущество, к которому относится в том числе и газовое оборудование.
Поэтому если собственник квартиры или помещения препятствует работнику газовой компании осуществлять надлежащий уход за оборудованием, он тем самым нарушает права других жильцов, не говоря уже о том, что подвергает их здоровье и жизнь опасности. Поэтому введение штрафов за недопуск газовщиков в своё жилище вполне правомерно, заключил Александр Толмачёв.
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В разговоре с «Радио 1» она выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает новый законопроект. В первую очередь это касается людей, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Также будут наказываться самовольные перепланировки и переустановки этого оборудования, рассказала эксперт. Штраф будет также выписан в случаях, когда граждане не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования добавила она.
«Для физических лиц сумма штрафа составит пять тысяч рублей. В случае повторного нарушения — десять тысяч. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше. Должностные лица заплатят 25 тысяч рублей за первое нарушение, 100 тысяч — за повторное. Для юридических лиц эта сумма составит 200 и 500 тысяч рублей соответственно», — сообщила специалист.
Второй тип нарушений связан именно с деятельностью юридических лиц, которые занимаются установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием газового оборудования, продолжила Светлана Разворотнева. Если данные работы были выполнены с нарушениями законодательства, не соблюдалась техника безопасности либо были нарушены какие-либо технологические требования, то штрафы в этом случае будут очень серьёзными. Особенно если это привело к возникновению аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни людей, подчеркнула эксперт.
«В этом случае размер штрафа может составлять от 500 тысяч до двух миллионов рублей», — уточнила депутат.
Парламентарий считает данную меру важной и своевременной. Газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому содержать его следует в порядке. Люди, препятствующие его обслуживанию и осмотру, должны нести определённое наказание, считает специалист. Запущенные газовые установки, засорённые газоотводы приводят к страшным трагедиям и гибели людей. Депутат в связи с этим напомнила о многочисленных случаях взрывов бытового газа в жилых домах, о которых все, безусловно, слышали.
Фото: istockphoto/daecheol
Коснулась Светлана Разворотнева и ситуации, когда люди не пускают газовщиков в свои дома, опасаясь мошенников. Тут она привела в пример Московскую область, где составлен чёткий график посещений определённых адресов сотрудниками газовой службы. Такую практику следует взять на вооружение всем регионам, считает депутат. Люди заранее знают, когда к ним придёт газовщик. В любом случае, если возникают сомнения, всегда можно позвонить в службу газа или управляющую компанию и уточнить, направлялся ли сотрудник по данному адресу, заключила Светлана Разворотнева.
Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассмотрел вопрос с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что по закону владелец жилья в праве не пускать в свой дом никого, кроме сотрудника полиции, который преследует преступника. Однако юрист обратил внимание и на другой аспект. Кроме прав, у собственника есть также и обязанности, в том числе содержать в порядке и надлежащем состоянии общественное имущество, к которому относится в том числе и газовое оборудование.
Поэтому если собственник квартиры или помещения препятствует работнику газовой компании осуществлять надлежащий уход за оборудованием, он тем самым нарушает права других жильцов, не говоря уже о том, что подвергает их здоровье и жизнь опасности. Поэтому введение штрафов за недопуск газовщиков в своё жилище вполне правомерно, заключил Александр Толмачёв.
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Александр Бойцов