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Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома

«Известия»: Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в 2024 году
02 апреля 2024, 03:20
Фото: istock / M-Production

Фото: istock / M-Production

В Госдуме планируют принять законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.
По данным «Известий», штрафы в размере до двух миллионов рублей могут быть введены уже в этом году.

Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.


Если выявленное нарушение приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физических лиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысчя или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Данный проект ГД планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, после чего законопроект будет передан на утверждение в Совет Федерации. Стоит отметить, что инициативу поддержали в большинстве фракций Государственной Думы.

Ранее сообщалось, что Более тысячи домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

#квартиры
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#законопроект
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#штрафы
#газ
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На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата
Организатор конференции CPAC в Венгрии объявил Байдена персоной нон грата
02 апреля 2024, 03:44

kremlin

Венгерский Центр основных прав, который занимается организацией конференции политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующую публикацию организаторы мероприятия разместили на странице организаторов в Facebook*.
«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы в запрещенной соцсети.
Конференция состоится в Будапеште в конце апреля.

Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации. К примеру, недавно он сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед.

Ранее американский лидер оправдался за день трансгендеров в Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#джо байден
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В Белоруссии запретили посещать магазины с животными
02 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/ PongMoji

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно закону, теперь в Белоруссии запрещено посещать с животными продуктовые магазины, учреждения здравоохранения и образования, а также культурные и спортивные объекты.

Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.

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Три подростка обвинили нелюбимого педагога в домогательствах и испугались
В Индии школьники обвинили учительницу в домогательствах и испугались полиции
02 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / alexeyrumyantsev

В Индии три школьника захотели избавиться от нелюбимой преподавательницы путём ложных обвинений в домогательствах. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Ученики 11 класса средней школы подали на учительницу официальную жалобу руководству школы. Они заявили, что женщина заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними.

Администрация учебного учреждения перенаправила жалобу к правоохранителям, после чего подросткам позвонил следователь. Испугавшись звонка полицейских, они сразу признались в обмане.

«Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.
Ученики думали, что школьный комитет рассмотрит дело и примет решение об увольнении педагога. Оказалось, что учительница нервировала подростков, поскольку заставляла их посещать занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».

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#полиция
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#инцидент
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#ученики
#индия
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Изменяющая любимому супругу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение
02 апреля 2024, 02:27

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov

Женщина, которая уже 14 лет изменяет супругу, в письме для Daily Mail рассказала о причинах обмана.
Как утверждает 44-летняя читательница, суммарно за 20 лет брака у нее было 8 романов на стороне. Она пояснила, что любовники наполняют ее страстью и помогают избежать рутины в браке, поскольку интим с мужем у нее только раз в неделю. При этом она отметила, что рада неведению мужа и не желает уходить от него.

Изменщица поделилась, что мысль о сексе исключительно с супругом пугает её, а отношения с молодыми мужчинами приносит ей удовольствие и ощущение того, что она желанна.
«Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь», — завила она.
В заключении она призналась, что сейчас находится в отношениях с коллегой.
«Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально», — отметила женщина.
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#женщина
#жизнь
#отношения
#секс
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В Иркутске на авиапассажира завели дело из-за шутки 1 апреля
02 апреля 2024, 02:06

Фото: iStock/ M-Production

В Иркутске завели уголовное дело после того, как пассажир рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» 1 апреля пошутил, что в самолете находится взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
Там рассказали, что когда самолет еще находился в иркутском аэропорту и готовился к вылету, один из пассажиров заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В этот момент на борту самолета находились 93 пассажира. В результате командиру лайнера пришлось высадить всех пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал. Воздушное судно повторно досмотрели, в том числе ручную кладь и багаж. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции.

Мужчина объяснил, что хотел пошутить и не думал, что это приведет к каким-либо последствиям. Но следователем транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный является жителем Забайкальского края 1989 года рождения.

В «ИрАэро» сообщили, что в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.

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#иркутск
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В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку
02 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/ humonia

В столице Эстонии водитель такси отказал пожилой женщине в поездке, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.
Инцидент произошел после того как сын пассажирки уточнил номер подъезда в приложении такси. Дело в том, что он написал сообщение на русском языке. Тогда таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».

Компания такси, на которую работает водитель, осудила его поведение и заявила, что против дискриминации в любой форме. Сотрудники компании утверждают, что провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта, если подобная ситуация повторится.

Ранее в Киеве произошла обратная ситуация: таксиста уволили за разговор на русском языке. В интернет попало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.

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#эстония
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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
02 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / bpawesome

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на ВС Республики Корея.
По данным информагентства, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея анализирует дальность полета снаряда.

Издания Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что делегация Службы внешней разведки России во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян и обсудила сотрудничество с Северной Кореей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#кндр
#минобороны
#япония
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В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете
02 апреля 2024, 00:39

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об усилении административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту самолета, передает RT.
Депутаты предложили увеличить штраф за курение на борту от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за невыполнение требований командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. руб., за мелкое хулиганство — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., за нахождение на борту в состоянии опьянения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Парламентарии объясняют, что противоправные действия пассажиров самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта. Из-за них рейсы могут задерживать или наоборот — совершаться незапланированные посадки воздушного судна, что влечет за собой непредвиденные расходы для авиакомпаний.


«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов», — заявил инициатор проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ направлен на отзыв в правительство.

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#самолёты
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В Москве зафиксирован новый температурный рекорд
02 апреля 2024, 00:18

Фото: iStock/ yulenochekk

Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В этот день столбик термометра поднялся в столице к отметке 21,6℃.

Рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила 21,2℃ и 20,4℃ соответственно.

До этого рекордно теплым 1 апреля было в 1983 году, когда столбики термометров поднялись до 17,8℃.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 22℃. Он отметил, что такие рекордные летние температуры в Центральной и Южной частях России в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.

В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая 9℃.

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