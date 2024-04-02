Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома

В Иркутске завели уголовное дело после того, как пассажир рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» 1 апреля пошутил, что в самолете находится взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.