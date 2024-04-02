Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома

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В Госдуме планируют принять законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.
По данным «Известий», штрафы в размере до двух миллионов рублей могут быть введены уже в этом году.
Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
Если выявленное нарушение приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физических лиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысчя или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей.
Данный проект ГД планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, после чего законопроект будет передан на утверждение в Совет Федерации. Стоит отметить, что инициативу поддержали в большинстве фракций Государственной Думы.
Ранее сообщалось, что Более тысячи домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
Данный проект ГД планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, после чего законопроект будет передан на утверждение в Совет Федерации. Стоит отметить, что инициативу поддержали в большинстве фракций Государственной Думы.
Ранее сообщалось, что Более тысячи домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак