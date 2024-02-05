Эксперт Попков оспорил необходимость введения субсидий для самозанятых таксистов

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В России нет 2,5 млн самозанятых таксистов, поэтому запросы о введении субсидий неактуальны, а данные недостоверны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ранее объединение самозанятых таксистов попросило председателя Госдумы Вячеслава Володина ввести субсидии для таксистов, которые позволят им покупать локализованные автомобили.
Специалист подчеркнул, что по сообщениям Дептранса Москвы, самозанятыми в такси числятся всего 200 человек.
В целом по России идёт расчёт на 400 тысяч разрешений, поэтому в стране не может быть 2,5 миллионов самозанятых.
Попков добавил, что в Москве субсидии выплачиваются стабильно в размере порядка 20%. Часть предоставляется Минпромторгом, а остальное – правительством Москвы.
По его словам, если Госдума не примет это предложение, никаких негативных последствий не будет.
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Специалист подчеркнул, что по сообщениям Дептранса Москвы, самозанятыми в такси числятся всего 200 человек.
Попков добавил, что в Москве субсидии выплачиваются стабильно в размере порядка 20%. Часть предоставляется Минпромторгом, а остальное – правительством Москвы.
По его словам, если Госдума не примет это предложение, никаких негативных последствий не будет.
«Мы (совет профсоюза – ред.) всегда были против самозанятых на транспорте, поскольку они не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности и выполнить требования, которые есть к перевозкам. Как физлицо они не могут этого сделать», – подчеркнул Попков.В заключение беседы с «Радио 1» он добавил, что эту информацию явно раздули агрегаторы, которым это крайне выгодно, поскольку именно в них работает большая часть самозанятых таксистов.
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Анастасия Чинкова