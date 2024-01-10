В Екатеринбурге таксист снёс машину скорой помощи, ехавшую на вызов

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Во вторник, 9 января, в Екатеринбурге таксист на автомобиле Chevrolet снёс на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги машину скорой помощи, направляющуюся на вызов. Об этом пишет URA.RU.
«По словам водителя, таксист подъехал к перекрестку, основной светофор погас и включилась дополнительная секция для тех, кто поворачивает налево. Все машины остановились, а водитель Chevrolet рванул. Говорит, что не услышал сирену скорой», — цитирует издание слова очевидца.
В публикации говорится, что машина скорой помощи после столкновения оказалась в сугробе на обочине. Позже автомобиль вытащила на дорогу снегоуборочная техника.
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