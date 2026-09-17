Эксперт дал совет россиянам, планирующим сменить работу

17 сентября 2026, 15:10

Эксперт Мурадян: для увольнения финансовой подушки должно хватать на 6 месяцев

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Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рекомендовал россиянам до ухода с работы собрать запас денег как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщает НСН.