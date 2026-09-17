Эксперт дал совет россиянам, планирующим сменить работу
Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рекомендовал россиянам до ухода с работы собрать запас денег как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщает НСН.
По словам специалиста, Роструд оценивает средний срок поиска нового места в России в 5,5 месяца. На этот период человеку стоит заранее предусмотреть средства на основные расходы.
Мурадян отметил, что перерыв в трудовой деятельности продолжительностью от трёх до четырёх месяцев не должен вызывать опасений. Если поиск затягивается более чем на полгода, это уже повод внимательнее оценить ситуацию. Исключением могут стать болезнь или необходимость ухаживать за близким.
Эксперт добавил, что многие россияне уходят с работы без нового предложения. Он назвал такой шаг нежелательным и посоветовал рассматривать его лишь в крайнем случае.
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