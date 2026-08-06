В Госдуме назвали сроки обязательного повышения зарплат сотрудникам
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти ежегодно. Обычно пересчет проводят с 1 января, а для силовых ведомств — с 1 октября. Об этом сообщает «Лента.ру».
В коммерческих компаниях периодичность пересмотра выплат определяет руководство. При этом Трудовой кодекс предусматривает индексацию доходов сотрудников из-за роста потребительских цен. По словам депутата, размер повышения не должен отставать от инфляции.
Отсутствие прибавки на протяжении нескольких лет иногда связано со сложностями в экономике предприятия. Если организация подтвердит, что увеличение фонда оплаты труда привело бы к закрытию бизнеса, серьезных санкций для работодателя не последует, пояснила парламентарий.
Бессараб отметила, что низкая безработица и большое число вакансий усиливают конкуренцию за персонал. Компании стараются удерживать дефицитных специалистов и квалифицированных рабочих через рост доходов. Сотрудники, чьи функции проще заменить, чаще рискуют остаться без пересмотра зарплаты.
Если вы хотите обсудить повышение зарплаты, важно подойти к разговору подготовленно. Соберите конкретные результаты своей работы: выполненные проекты, рост показателей, дополнительные обязанности, отзывы клиентов или коллег. Лучше выбирать момент после успешного завершения задачи, во время плановой встречи с руководителем или при обсуждении целей на следующий период.
Заранее определите желаемую сумму или диапазон и изучите уровень зарплат для аналогичных должностей на рынке.
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