В Госдуме назвали сроки обязательного повышения зарплат сотрудникам

06 августа 2026, 07:13

Депутат Бессараб напомнила о ежегодном повышении зарплат бюджетникам

Фото: iStock/catalis

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти ежегодно. Обычно пересчет проводят с 1 января, а для силовых ведомств — с 1 октября. Об этом сообщает «Лента.ру».