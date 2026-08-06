ОП РФ предложила выплачивать каждому школьнику по 15 тысяч рублей к 1 сентября

06 августа 2026, 07:25

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой учредить федеральную выплату к началу учебного года. Размер поддержки он предложил установить на уровне 15 тысяч рублей за каждого ученика. Об этом пишет РИА Новости.