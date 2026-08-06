ОП РФ предложила выплачивать каждому школьнику по 15 тысяч рублей к 1 сентября
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой учредить федеральную выплату к началу учебного года. Размер поддержки он предложил установить на уровне 15 тысяч рублей за каждого ученика. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Гриба, перечислять средства следует ежегодно и индексировать сумму с учетом роста цен. Претендовать на помощь смогут семьи, где дети учатся с первого по одиннадцатый класс. Средства родители смогут потратить на подготовку к занятиям: форму, спортивную одежду, обувь, канцелярские товары и другие необходимые покупки. Инициатор считает, что такая мера снизит финансовую нагрузку перед 1 сентября.
Единой выплаты для всех российских школьников сейчас нет. При этом отдельные регионы предлагают собственные меры поддержки. В Москве многодетные родители ежегодно получают компенсацию на приобретение школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям предоставляют региональную помощь для подготовки ребенка к поступлению в первый класс. В Санкт-Петербурге предусмотрена ежегодная компенсация на школьную и спортивную форму. Ее назначают на каждого ученика независимо от доходов семьи.
Собрать ребенка в школу в 2026 году в среднем обходится семье в сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Итоговые расходы зависят от региона, требований конкретной школы, возраста ученика и того, что осталось с прошлого учебного года. Самые заметные траты обычно приходятся на одежду, обувь, рюкзак и канцелярию.
Комплект школьной формы — брюки или юбка, несколько рубашек или блузок, жилет, пиджак либо сарафан — может стоить от 8 до 18 тысяч рублей. Еще примерно 4–10 тысяч потребуется на сменную обувь, кроссовки и спортивную форму. Для первоклассников расходы нередко выше: им нужно покупать все с нуля, включая ранец, который в зависимости от модели стоит 3–8 тысяч рублей.
На тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, линейки, обложки и другие принадлежности семьи обычно тратят от 2 до 6 тысяч рублей. Дополнительно могут понадобиться дневник, наборы для уроков труда и рисования, папки, мешок для обуви, атласы или рабочие тетради. Часть этих товаров школы или учителя просят приобретать по определенным требованиям.
Отдельной статьей расходов остаются взносы на нужды класса, подарки учителям, экскурсии, питание и кружки — хотя они не всегда оплачиваются непосредственно к 1 сентября. Поэтому родителям важно заранее составить список покупок и сравнить цены в нескольких магазинах. Сэкономить помогают распродажи, маркетплейсы, покупка части вещей заранее и использование одежды или учебных принадлежностей, сохранившихся с прошлого года.
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