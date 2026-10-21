Эксперт Поспелов объяснил, где хранить сезонные вещи в маленькой квартире

21 октября 2026, 09:25

Поспелов: сезонные вещи можно хранить под кроватью и на верхних полках

Фото: iStock/Yury Gubin

Специалист по обучению СТД «Петрович» Никита Поспелов посоветовал использовать пространство под кроватью, верхние ярусы шкафов, стены и балкон для хранения вещей, нужных лишь несколько месяцев в году. При выборе таких зон важно учитывать вес предметов, влажность и перепады температуры.