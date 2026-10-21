Эксперт Поспелов объяснил, где хранить сезонные вещи в маленькой квартире
Специалист по обучению СТД «Петрович» Никита Поспелов посоветовал использовать пространство под кроватью, верхние ярусы шкафов, стены и балкон для хранения вещей, нужных лишь несколько месяцев в году. При выборе таких зон важно учитывать вес предметов, влажность и перепады температуры.
В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что перед установкой антресоли или полки стоит заранее определить ее назначение. Легкие коробки с одеждой не требуют такого же крепления, как тяжелые чемоданы. Чем выше находится конструкция, тем меньше ее стоит нагружать. На полках под потолком, верхних секциях шкафов и антресолях удобно разместить текстиль, аксессуары и вещи до следующего сезона. Над дверью подойдет узкая конструкция для небольших коробок. Пространство под кроватью лучше заполнить плоскими контейнерами на колесиках или с выдвижным механизмом. В дальнюю часть можно убрать предметы, которые понадобятся нескоро.
Поспелов напомнил, что вакуумные пакеты подходят не для каждой вещи. Сильное сжатие способно испортить пуховики, обувь, изделия из кожи и меха. Перед долгим хранением одежду необходимо постирать или почистить, а затем полностью просушить. Если в комнате не осталось свободного места, помогут настенные системы. Крючки, кронштейны, перфорированные панели и компактные полки пригодятся для сумок, спортивного снаряжения и аксессуаров. Крепеж следует выбирать с учетом материала стены. Тяжелые конструкции нельзя фиксировать обычными саморезами в гипсокартон.
Часть вещей можно перенести на балкон, однако холодное помещение подходит далеко не для всего. На неутепленной лоджии не стоит оставлять одежду, текстиль, мех, кожу и технику, чувствительную к низкой температуре. Герметичный контейнер не спасет содержимое от сырости и длительного холода. Для шкафа на таком балконе эксперт рекомендовал влагостойкие материалы, пластик или металл. Мебель не нужно придвигать к местам, где скапливается конденсат, а между ней и стеной следует оставить зазор для циркуляции воздуха.
На утепленной лоджии можно разместить шкаф или модульную систему. Велосипеды, лыжи и другой инвентарь удобнее закрепить вертикально на торцевых либо боковых стенах, чтобы не загромождать проход. Если квартира уже заполнена, редко используемые предметы стоит отправить в индивидуальную кладовку или пересмотреть их необходимость.
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