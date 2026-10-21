Психиатр Гавриш назвал главную стрессовую реакцию у поступающих в СИЗО

21 октября 2026, 09:08

Тюремный психиатр Гавриш: частый диагноз заключенных — острая реакция на стресс

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Психиатр Алексей Гавриш, семь лет работавший в петербургских «Крестах», рассказал, что у многих новых заключенных врачи фиксируют острую реакцию на стресс. Сильное напряжение порой приводит к вспышкам агрессии и конфликтам.