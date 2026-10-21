Психиатр Гавриш назвал главную стрессовую реакцию у поступающих в СИЗО
Психиатр Алексей Гавриш, семь лет работавший в петербургских «Крестах», рассказал, что у многих новых заключенных врачи фиксируют острую реакцию на стресс. Сильное напряжение порой приводит к вспышкам агрессии и конфликтам.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что задержание и первые часы в изоляторе часто вызывают страх. По его словам, сотрудники полиции иногда усиливают тревогу рассказами о тяжелых условиях содержания и возможной угрозе со стороны сокамерников.
Гавриш вспомнил случай с молодым человеком, задержанным по подозрению в разбое. Собеседник психиатра не соглашался давать показания, после чего, как утверждает врач, ему сообщили о вероятном попадании в «пресс-хату».
Вместо этого мужчину разместили в трехместной камере с людьми, впервые оказавшимися в СИЗО по схожим обвинениям. Однако ожидание нападения не исчезло. Во время первой прогулки он менее чем за минуту избил троих человек, а затем сильно искусал собственные руки. Медикам пришлось наложить швы.
Психиатр подчеркнул, что у задержанного не выявили психических расстройств. Через некоторое время он успокоился и адаптировался к новым условиям.
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