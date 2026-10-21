Психолог Кац назвала привычки, которые незаметно мешают увеличивать доход
Женский ментор, психолог Карина Кац заявила, что финансовый рост нередко тормозят способы справляться с тревогой и переутомлением. Даже профессиональные навыки и высокая работоспособность не всегда приводят к увеличению заработка, если человек действует на пределе сил.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовала обратить внимание на импульсивные траты. Покупки иногда становятся попыткой быстро вернуть себе чувство спокойствия, контроля или заботы. Однако краткое облегчение проходит, а расходы остаются.
Еще одной проблемой Кац назвала важные решения в состоянии истощения. Уставший человек стремится скорее снять напряжение и рискует выбрать невыгодный вариант. Переговоры о зарплате, смену работы и другие значимые шаги лучше планировать после отдыха. Психолог рекомендовала хотя бы раз в месяц проводить день в тишине, без лишней нагрузки и потока задач.
На финансовые решения влияет и отсутствие накоплений. Без резерва любая непредвиденная трата воспринимается как серьезная угроза. В такой ситуации внимание уходит на срочные платежи, а не на поиск путей для развития и увеличения заработка.
Кац отметила, что часть людей связывает деньги исключительно с изнурительным трудом. Им трудно поверить, что доход можно повышать без постоянного напряжения. Спокойный и устойчивый способ заработка кажется им недостаточно ценным или заслуженным.
Отдельно специалист указала на привычку недооценивать навыки, которые даются легко. Человек может считать свою сильную сторону чем-то обычным, хотя именно за нее клиенты или работодатели готовы платить.
Для изменения ситуации психолог предложила последовательно наладить контакт с собой, отказаться от лишнего, определить приоритеты, составить план и закрепить новые правила в повседневной жизни. Такой подход помогает меньше реагировать на срочные проблемы и внимательнее относиться к финансовым решениям.
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