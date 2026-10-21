Психолог Кац назвала привычки, которые незаметно мешают увеличивать доход

21 октября 2026, 09:23

Психолог Кац: усталость и покупки вместо отдыха тормозят рост дохода

Фото: iStock/lithiumcloud

Женский ментор, психолог Карина Кац заявила, что финансовый рост нередко тормозят способы справляться с тревогой и переутомлением. Даже профессиональные навыки и высокая работоспособность не всегда приводят к увеличению заработка, если человек действует на пределе сил.