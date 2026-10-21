В Приморье врачи спасли от ампутации пожилую пациентку с редким тромбозом

21 октября 2026, 04:43

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи владивостокской больницы №2 спасли от ампутации 74-летнюю пациентку с редким тромбозом. Об этом сообщили в ​канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.