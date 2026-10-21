В Приморье врачи спасли от ампутации пожилую пациентку с редким тромбозом
Врачи владивостокской больницы №2 спасли от ампутации 74-летнюю пациентку с редким тромбозом. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Женщина обратилась в отделение сосудистой хирургии с онемением левой ноги и сильным похолоданием правой. При осмотре медики выявили асимметрию кровотока: на левой ноге пульсация была резко ослаблена, на правой не определялась.
У пациентки диагностировали тромбоз инфраренального отдела аорты с распространением на подвздошные сосуды — редкий и клинически сложный случай, требующий срочного вмешательства из-за обширности поражения. Такая патология часто приводит к острой ишемии ног, в худшем случае возрастает риск гангрены и ампутации.
Операция длилась два с половиной часа. Медики удалили тромб и восстановили кровоток в обеих ногах, сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно.
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