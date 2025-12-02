Половина россиян недовольны медициной, 20% винят врачей-мигрантов
52% жителей России считают качество медицины неудовлетворительным, показал опрос ВЦИОМ. Граждане называют причинами обслуживание, нехватку квалифицированного персонала и присутствие врачей-мигрантов.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, уровень недовольства в Москве и Петербурге ниже — около 30% — благодаря модернизации здравоохранения. В городах-миллионниках показатель достигает 49%, а в населённых пунктах до 100 тысяч жителей — 60%. То есть чем меньше город, тем сильнее недовольство.
За последние двадцать лет россияне стали реже обращаться в государственные поликлиники. Если в 2006 году их посещал каждый второй, то в 2025-м — только 41%. Популярность частных клиник выросла на 11%, что отражает изменение предпочтений населения.
