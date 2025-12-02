Милонов предложил ввести «амнистию имени Долиной»
После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной и последствий для рынка недвижимости депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести амнистию для пожилых людей, которых обманули мошенники.
По словам Милонова, такая инициатива является гуманной, и к тем, кто не совершил тяжких преступлений стоит проявить милосердие.
«В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжёлые наказания, но пенсионерам даётся минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним», — сказал Милонов в разговоре с Life.ru.
Он пояснил, что людей могли ввести в заблуждение, а пенсионеры в возрасте часто не отдают отчёт в своих действиях. Депутат также считает, что необходимо тщательно проверять случаи с «эффектом Долиной», поскольку появилось огромное число бабушек «с шибко хитрыми сынками и внучками на хороших машинах», которые про них вдруг начали вспоминать.
Милонов не исключил, что злоумышленники могли найти у Долиной уязвимые темы, поэтому она не обратилась в полицию. Однако она смогла вернуть квартиру, а вот покупательница осталась не только без жилья, но и без денег.