Милонов предложил ввести «амнистию имени Долиной»

02 декабря 2025, 11:52

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной и последствий для рынка недвижимости депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести амнистию для пожилых людей, которых обманули мошенники.





По словам Милонова, такая инициатива является гуманной, и к тем, кто не совершил тяжких преступлений стоит проявить милосердие.





«В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжёлые наказания, но пенсионерам даётся минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним», — сказал Милонов в разговоре с Life.ru.