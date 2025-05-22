В России задумали ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов

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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать трудовых мигрантов, занятых в курьерской доставке, получать лицензии и носить индивидуальные номерные жетоны. Об этом Миронов заявил в интервью РИА Новости.
Инициатива направлена на усиление контроля за этой сферой, которая остается «теневой» и популярной среди граждан стран Средней Азии.
Для получения лицензии мигранты должны будут пройти регистрацию, проверку на благонадежность и оплатить пошлину. Жетоны, размещенные на видном месте, помогут идентифицировать курьеров в случае ДТП или нарушений.
Миронов подчеркнул, что это позволит бороться с нелегальной миграцией, увеличить налоговые поступления и повысить безопасность в городах.
Политик выразил обеспокоенность тем, что курьеры, часто посещая одни и те же адреса, собирают данные о клиентах, которые могут быть использованы мошенниками. Он также отметил отсутствие проверок на криминальное прошлое и связи с радикальными организациями у мигрантов, устраивающихся через знакомых и родственников.
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Для получения лицензии мигранты должны будут пройти регистрацию, проверку на благонадежность и оплатить пошлину. Жетоны, размещенные на видном месте, помогут идентифицировать курьеров в случае ДТП или нарушений.
Миронов подчеркнул, что это позволит бороться с нелегальной миграцией, увеличить налоговые поступления и повысить безопасность в городах.
Фото: iStock/wutwhanfoto
Политик выразил обеспокоенность тем, что курьеры, часто посещая одни и те же адреса, собирают данные о клиентах, которые могут быть использованы мошенниками. Он также отметил отсутствие проверок на криминальное прошлое и связи с радикальными организациями у мигрантов, устраивающихся через знакомых и родственников.
«Сегодня никто толком не знает сколько мигрантов работают в этой сфере. Цифры звучат разные – один, полтора, два миллиона человек. Зарплаты там большие, а налоговые отчисления скромные», — указал он.Средства от лицензирования Миронов предложил направлять в региональные бюджеты для поддержки социальных программ. Он признал, что внедрение системы займет время, но назвал его оправданным для наведения порядка.
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Мария Моисеева