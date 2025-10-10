Эксперт предсказала исчезновение некоторых профессий из-за ИИ к 2030 году

10 октября 2025, 20:39

Эксперт Рахметова: архивариусы и операционисты в банках могут исчезнуть из-за ИИ

К 2030 году из-за внедрения искусственного интеллекта могут полностью исчезнуть некоторые профессии. Об этом предупредила консультант по управлению рисками, директор по методологии и управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.





По её словам, на грани исчезновения окажутся профессии, связанные с вводом, обработкой и первичным контролем информации: операционисты в банках, специалисты по вводу данных, архивариусы. Их функции будет полностью выполнять ИИ.





«В группе риска находятся офисные специалисты, работающие по строгим регламентам. Особенно это касается бухгалтеров, занимающихся первичной документацией и расчетом заработной платы, а также аудиторов и страховых агентов», — отметила Рахметова в разговоре с «Известиями».

«Чаще всего требование умения работать с нейросетями встречается в резюме копирайтеров и редакторов, в вакансиях аналитиков, тестировщиков, секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и электромонтажников», — говорится в материале.

