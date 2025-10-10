Эксперт предсказала исчезновение некоторых профессий из-за ИИ к 2030 году
Эксперт Рахметова: архивариусы и операционисты в банках могут исчезнуть из-за ИИ
К 2030 году из-за внедрения искусственного интеллекта могут полностью исчезнуть некоторые профессии. Об этом предупредила консультант по управлению рисками, директор по методологии и управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.
По её словам, на грани исчезновения окажутся профессии, связанные с вводом, обработкой и первичным контролем информации: операционисты в банках, специалисты по вводу данных, архивариусы. Их функции будет полностью выполнять ИИ.
«В группе риска находятся офисные специалисты, работающие по строгим регламентам. Особенно это касается бухгалтеров, занимающихся первичной документацией и расчетом заработной платы, а также аудиторов и страховых агентов», — отметила Рахметова в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что роботы могут заменить людей, которые занимаются упаковкой, сортировкой и контролем качества.
По словам Рахметовой, людям стоит сосредоточиться на развитии критического мышления, креативности, эмоциональном интеллекте и способности работать с ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Тем временем с 2020 года почти в 10 раз увеличилось число вакансий, где работодатели требуют умение владеть ИИ. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.
«Чаще всего требование умения работать с нейросетями встречается в резюме копирайтеров и редакторов, в вакансиях аналитиков, тестировщиков, секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и электромонтажников», — говорится в материале.
По словам руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марины Дороховой, такое явление указывает на развитие рынка труда и расширение способностей сотрудников, которые необходимо совершенствовать для трудоустройства.