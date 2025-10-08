В Узбекистане из-за внедрения ИИ уволят более 2000 чиновников
Власти Узбекистана сократят свыше двух тысяч госслужащих в рамках реформы по внедрению искусственного интеллекта в работу госаппарата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на указ президента страны Шавката Мирзиёева.
Наибольшие сокращения ожидают в Налоговом комитете — 498 человек. В Министерстве водного хозяйства планируют уволить 224 сотрудника, в Минсельхозе — 200. Также под оптимизацию попали Министерство занятости и сокращения бедности (минус 163 штатные единицы), Министерство экологии и климата (176) и Министерство юстиции (197).
Как отмечается в документе, сокращения связаны с цифровизацией госструктур и переходом к более эффективным системам управления с использованием ИИ. Уволенным обещают содействие в дальнейшем трудоустройстве.
