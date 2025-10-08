В Узбекистане из-за внедрения ИИ уволят более 2000 чиновников

08 октября 2025, 16:37

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Узбекистана сократят свыше двух тысяч госслужащих в рамках реформы по внедрению искусственного интеллекта в работу госаппарата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на указ президента страны Шавката Мирзиёева.