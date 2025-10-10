ИИ в Подмосковье выявил более 34 000 очередей на остановках

10 октября 2025, 19:46

оригинал Фото: iStock/TkKurikawa

В Московской области искусственный интеллект продолжает следить за очередями на остановках общественного транспорта. С момента запуска проекта нейросеть зафиксировала более 34 000 очередей и помогла устранить 19 проблемных точек, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.