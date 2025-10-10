Достижения.рф

ИИ в Подмосковье выявил более 34 000 очередей на остановках

оригинал Фото: iStock/TkKurikawa

В Московской области искусственный интеллект продолжает следить за очередями на остановках общественного транспорта. С момента запуска проекта нейросеть зафиксировала более 34 000 очередей и помогла устранить 19 проблемных точек, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.



ИИ анализирует кадры с камер системы «Безопасный регион», подсчитывает людей на остановках и передает данные в аналитическую систему ЦУР. Если в одном месте регулярно собирается много людей, перевозчик получает сигнал для дальнейшего принятия мер.

Сейчас искусственный интеллект контролирует 119 подмосковных остановок через 114 камер. Точность выявления очередей достигает 95%.

Изучить ИИ-практики региона и подать заявку на участие в пилотных проектах можно на портале «Цифровой регион». Внедрение ИИ в Подмосковье поддерживает цели нацпроекта «Экономика данных».

Ирина Паршина

