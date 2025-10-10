Подмосковье расширяет поддержку аграриев и внедряет искусственный интеллект

10 октября 2025, 17:00

На выставке «Золотая Осень – 2025» обсудили, как Московская область помогает аграриям и какие нововведения ждут отрасль в следующем году, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных рассказал, что объем господдержки для подмосковных фермеров вырос до 5,7 млрд рублей, а число субсидий достигло 36 направлений.





«Что касается сельхозтехники, мы предлагаем поддержку из регионального бюджета от 20% до 50% возмещения затрат на ее покупку. Пилотным проектом в 2024 году у нас стала субсидия на приобретение сельхозтехники и оборудования по договорам лизинга», — отметил Сергей Двойных.

«Благодаря этому время рассмотрения заявок сократилось с 8 часов до 15 минут, а точность автоматической проверки документов достигла 89%», — добавил министр.