Мошенники начали представляться сотрудниками ФНС

22 ноября 2025, 15:33

Эксперт Воронин предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ФНС

Фото: iStock/artoleshko

В преддверии уплаты ряда налогов в России активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.





Он пояснил, что аферисты звонят под видом уточнения данных деклараций или для предупреждений о якобы имеющейся задолженности. Они обладают персональной информацией, включая Ф. И. О., дату рождения, ИНН и СНИЛС, и могут предложить «записаться на приём в отделение ФНС».





«Запись нужно будет подтвердить кодом из смс или с помощью авторизации в якобы официальном боте ФНС», — уточнил Воронин в разговоре с RT.

«Злоумышленники арендовали жилые помещения для организации call-центра. Преступники действовали в интересах группы из недружественного государства. Специальное оборудование доставлялось через курьерские службы и позволяло осуществлять звонки потенциальным жертвам», — говорится в материале.