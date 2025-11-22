Мошенники начали представляться сотрудниками ФНС
В преддверии уплаты ряда налогов в России активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
Он пояснил, что аферисты звонят под видом уточнения данных деклараций или для предупреждений о якобы имеющейся задолженности. Они обладают персональной информацией, включая Ф. И. О., дату рождения, ИНН и СНИЛС, и могут предложить «записаться на приём в отделение ФНС».
«Запись нужно будет подтвердить кодом из смс или с помощью авторизации в якобы официальном боте ФНС», — уточнил Воронин в разговоре с RT.
Он напомнил, что сотрудники ФНС не связываются с людьми через мессенджеры и не предлагают по телефону записаться на приём. Они действительно могут звонить по телефону, однако не будут предлагать сообщать коды из смс или личные данные.
Он посоветовал в случае таких звонков самостоятельно перезванивать по официальным номерам ФНС, никогда не сообщать коды из смс и не проходить регистрацию в сторонних сервисах.
Тем временем полиция пресекла деятельность преступной группы в Санкт-Петербурге, которая занималась телефонным мошенничеством, пишут argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России.
«Злоумышленники арендовали жилые помещения для организации call-центра. Преступники действовали в интересах группы из недружественного государства. Специальное оборудование доставлялось через курьерские службы и позволяло осуществлять звонки потенциальным жертвам», — говорится в материале.
Отмечается, что пресечение деятельности группировки позволило предотвратить порядка пяти тысяч мошеннических звонков в день.