Мошенники украли личность россиянки на Бали, которой пришлось менять документы

Фото: iStock/welcomia

Во время поездки на Бали мошенники через мессенджер похитили личность россиянки. Теперь от её имени обманывают туристов по всему миру.



Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленники получили доступ к её личным данным через поддельные ссылки и фальшивые опросы. Они использовали фотографию и паспортные данные женщины для оформления аренды жилья, покупки билетов и мошенничеств с туристами в разных странах. Потерпевшая узнала о преступлении, когда начали поступать жалобы от туристов на якобы её действия.

Женщина официально сменила имя и восстановила все документы, включая паспорт, банковские карты и социальные учётные записи, чтобы обезопасить себя от дальнейшего мошенничества. По словам экспертов, подобные случаи — часть растущей тенденции к «кражам личности» через мессенджеры, где жертвы становятся объектами дистанционных афер по всему миру.

Иван Мусатов

