Мошенники украли личность россиянки на Бали, которой пришлось менять документы
Во время поездки на Бали мошенники через мессенджер похитили личность россиянки. Теперь от её имени обманывают туристов по всему миру.
Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленники получили доступ к её личным данным через поддельные ссылки и фальшивые опросы. Они использовали фотографию и паспортные данные женщины для оформления аренды жилья, покупки билетов и мошенничеств с туристами в разных странах. Потерпевшая узнала о преступлении, когда начали поступать жалобы от туристов на якобы её действия.
Женщина официально сменила имя и восстановила все документы, включая паспорт, банковские карты и социальные учётные записи, чтобы обезопасить себя от дальнейшего мошенничества. По словам экспертов, подобные случаи — часть растущей тенденции к «кражам личности» через мессенджеры, где жертвы становятся объектами дистанционных афер по всему миру.
Читайте также: