В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы
Самыми популярными у мошенников в 2025 году способами дистанционного обмана россиян стали схемы с «безопасным счетом», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники чаще всего применяют схему с «безопасным счетом». Они представляются сотрудниками государственных структур или банков, сообщают о подозрительных операциях и убеждают жертв перевести деньги на «защищенный» счет или передать их курьеру. Нередко аферисты используют психологическое давление.
Также злоумышленники часто прибегают к схеме фиктивных криптоинвестиций. Они выдают себя за успешных профессионалов и предлагают гражданам вести их счета, подделывая данные в личных кабинетах и побуждая вносить новые средства. Если поступления прекращаются, доступ к счетам блокируется.
Широко распространены случаи хищений через онлайн-торговые площадки. Преступники отправляют фишинговые ссылки под видом «безопасной сделки», получают доступ к данным банковских карт и списывают средства. Часто встречаются схемы с присвоением предоплаты за товары и услуги, которые покупатели в итоге не получают.
Читайте также: