В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы

22 ноября 2025, 12:18

Фото: iStock/JuYochi

Самыми популярными у мошенников в 2025 году способами дистанционного обмана россиян стали схемы с «безопасным счетом», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.